Silifke'de minibüs gaspı: Saldırgan kazada öldü

Mersin'in Silifke ilçesi, filmleri aratmayan korkunç bir olayla sarsıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN ŞOFÖRÜN BOĞAZINA SARILDI

Edinilen bilgiye göre, Silifke-Taşucu hattında sefer yapan Furkan Gök idaresindeki 33 C 8002 plakalı yolcu minibüsü, Araplı mevkiindeki duraktan Enes Can Özata'yı yolcu olarak aldı. İçerisinde 12 yolcunun bulunduğu minibüs seyir halindeyken, Özata henüz bilinmeyen bir nedenle aniden direksiyon başındaki şoföre saldırdı. Saldırganın boğazına sarılmasıyla ölümle burun buruna gelen şoför Furkan Gök, soğukkanlılığını koruyarak aracı durdurmayı başardı. Kapıları açan şoför, büyük bir panik yaşayan yolcuların araçtan hızla tahliye olmasını sağladı. Tahliye sırasındaki arbedede can havliyle kaçmaya çalışan bir kadın yolcu kolundan hafif şekilde yaralandı.

ARAÇLARA ÇARPARAK KAÇTI, ZEYTİNLİĞE UÇTU

Şoför ve yolcuların aracı terk etmesini fırsat bilen saldırgan Enes Can Özata, hemen direksiyon koltuğuna geçti. Minibüsle önce geri manevra yaparak park halindeki bir araca, ardından da önündeki başka bir minibüse çarpan şahıs, hızla olay yerinden kaçtı.

Dehşet saçarak ilerleyen şüpheli, yaklaşık 4 kilometre gittikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan yolcu minibüsü, refüjü aşarak karşı şeride geçti ve yol kenarındaki zeytin bahçesine dalarak durabildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Hurdaya dönen araçta inceleme yapan sağlık ekipleri, aracı kaçıran Enes Can Özata'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

ŞOFÖR O KORKU DOLU ANLARI ANLATTI

Ölümden kıl payı kurtulan ve büyük bir faciayı önleyen minibüs şoförü Furkan Gök, yaşadığı dehşet dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Şahıs araca bindikten sonra kendi kendine konuşuyor, garip hareketler sergiliyordu. Bir anda boğazıma sarılarak saldırdı. Aracı güvenli bir şekilde yolun kenarına çekerek yolcuları tahliye ettim. Bu sırada sürücü koltuğuna geçen şahıs minibüsü çalıştırarak olay yerinden uzaklaştı."

PANİK ANLARI KAMERADA

Öte yandan, araçta yaşanan can pazarı ve saldırganın kaçış anı, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, yolcuların çığlıklar eşliğinde araçtan kaçışması, şüphelinin diğer araçlara çarparak minibüsle bölgeden uzaklaşması tüm çıplaklığıyla yer aldı. Polis ve jandarma ekiplerinin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.