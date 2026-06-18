Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı - Son Dakika
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Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı

Öğretmen Fatma Nur Çelik\'i öldüren sanığa mahkeme acımadı
18.06.2026 15:35
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Çekmeköy'de öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren ve 6 kişiyi yaralayan Furkan Samet Bakalım'ın yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme heyeti, sanığa "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle cezası 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Mahkeme, sanığın diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul Çekmeköy'de öğretmeni Fatma Nur Çelik'i bıçakla öldüren, 2 öğretmeni de yaralayan lise öğrencisi Furkan Samet Bakalım'ın yargılandığı davada karar çıktı. 

Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenci Furkan Samet Bakalım(17), öğretmenleri Fatma Nur Çelik (44) ve Zeynep Aybars (52) ile 6 öğrenciyi bıçakla yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, öğretmen Çelik tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırıyı gerçekleştiren Furkan Samet Balım olay yerinde gözaltına alınmasının ardından çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

126 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Tamamlanan soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede sanık Furkan Samet Bakalım'ın, Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürme' suçundan, yaralanan 6 kişiye yönelik eylemleri nedeniyle ise 'çocuğa karşı tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' ile 'kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca hisle öldürmeye teşebbüs' suçlarından toplamda 126 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

DÖRDÜNCÜ KEZ HAKİM KARŞISINDA

Anadolu 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına sanık Furkan Samet Bakalım, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Milli Eğitim Bakanlığı avukatı ise duruşmaya izleyici olarak katıldı. Duruşmada, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür ile öğretmenler izleyici olarak yer aldı. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın olay günü öğretmen Fatma Nur Çelik'i bıçaklayarak öldürdüğünü, ardından okul içerisinde çeşitli öğrenci ve öğretmenlere yönelik saldırılarda bulunduğunu belirterek Furkan Samet Bakalım'ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

İNDİRİM UYGULANMADI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Furkan Samet Bakalım'ın Fatma Nur Çelik'e yönelik eylemi nedeniyle "kadına karşı canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın olay tarihinde 17 yaşında olması nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının 24 yıl hapis cezasına çevrilmesine karar verildi. Heyet, sanığa verilen cezada herhangi bir indirim uygulamadı. Mahkeme, sanık Furkan Samet Bakalım'ı diğer mağdurlara yönelik işlediği çeşitli suçlardan dolayı ise toplamda 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanığın tutukluluk halinin ise devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, M.A'ya yönelik 'nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise sanığın üzerine atılı suçu işlediğinin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delillerle ispat edilemediği gerekçesiyle beraatine karar verdi.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM EDECEK

Mahkeme, hükümle birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Olayda kullanılan bıçağın müsaderesine hükmeden heyet, bazı dijital materyallerin ise dosyada delil olarak saklanmasına karar verdi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Mahkeme, Eğitim, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Öğretmen Fatma Nur Çelik'i öldüren sanığa mahkeme acımadı - Son Dakika

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