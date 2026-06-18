İBB davasında 9 tutuklu sanık tahliye edildi.

İBB DAVASINDA 53. OTURUM

"Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü" davasının ilk duruşmasının 53. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi.

Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklardan iş adamı Yunus Göçer, yönetmen ve yapımcı Hasan Yalaz, Kültür A.Ş. Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, eski İBB Medya A.Ş. Genel Müdürü İpek Elif Atayman ve reklamcı Alper Aydın'ın bu aşamada tahliyesini, diğer sanıkların ise tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmaya mahkemenin değerlendirme yapması için ara verildi.

Ardından mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme, savcının istediği 5 isme ek olarak 4 kişinin daha tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen isimler:

Elif Atayman

Yunus Göçer

Hasan Yalaz

Alper Aydın

Erdinç Çolak

Ahmet Güldü

Yavuz Saltık

Mustafa Karaoğlu

Halil Burak Atalan

TUTUKLU SAYISI 59 OLDU

Davada şu ana kadar toplam 51 kişi tahliye edildi. 59 kişinin ise tutukluluğu devam ediyor.