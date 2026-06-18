Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tutuklama - Son Dakika
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Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tutuklama

Tanju Özcan\'a cinsel saldırı suçundan tutuklama
18.06.2026 15:16
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'icbar suretiyle irtikap' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarının ardından 'cinsel saldırı' iddiasıyla da tutuklandı. Soruşturma kapsamında şoförü S.Ç. de tutuklandı.

"İrtikap" suçlamasıyla 28 Şubat'ta düzenlenen operasyonla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkındaki soruşturma derinleşiyor. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamenin ardından, kamuoyunda şok etkisi yaratacak "yasak aşk" ve "cinsel saldırı" iddiaları dosyaya girdi. Gelişmeler üzerine hâlen cezaevinde bulunan Özcan hakkında ikinci bir dosyadan daha tutuklama kararı verilirken, makam şoförü de cezaevine gönderildi.

YASAK AŞK VE TEHDİTLE CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediye çalışanı Öznur Çağalı’nın savcılığa verdiği ifadeler kan dondurdu. Çağalı, Tanju Özcan’ın kendisini çeşitli dönemlerde otellere çağırarak görüşmeye zorladığını ve kendisine tehditle birden fazla kez cinsel saldırıda bulunduğunu öne sürdü. Bu çarpıcı itirafların ardından Başsavcılık, Özcan hakkında ikinci bir tutuklama kararı daha çıkarttı.

Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tutuklama

MAKAM ŞOFÖRÜ DE TUTUKLANDI

Bolu Gazetesi'nden Caner Güngör'ün aktardığı bilgilere göre, soruşturma kapsamında sarsıcı bir tutuklama daha yaşandı. Tanju Özcan’ın makam şoförü Suat Çelikcan, Öznur Çağalı ile Özcan arasındaki otel görüşmelerine aracılık ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şoför Çelikcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Suçlamaları reddeden şoför Suat Çelikcan’ın savunmasında, "Öznur Çağalı'yı bazı dönemlerde otele bıraktım ancak iddia edilen olaylara ilişkin herhangi bir bilgim ve dahilim yoktur" dediği öğrenildi.

Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tutuklama

"HAYATIMI MAHVETTİLER" DİYEREK...

Mağdur belediye çalışanı Öznur Çağalı, savcılık ifadesinde adeta bir zincirleme suç ağını ifşa etti. Hayatının karardığını belirten Çağalı, aralarında Tanju Özcan ve şoförünün de bulunduğu 5 isim hakkında şu iddialarla şikayetçi olmuştu: "Hayatımı mahveden, beni halen daha takip eden, tehdit eden Mehmet Eren Akgüney'den; bana tehditle birden fazla kere cinsel saldırıda bulunan Tanju Özcan'dan; delil karartmak için telefonumu isteyen ve bana yeni telefon almak isteyen Özgür Nihat Yıldız'dan ve Tanju Özcan'ın şoförü olan Suat Çelikcan'dan şikayetçiyim.”

Kaynak: AA

Belediye Başkanlığı, Dolandırıcılık, Yerel Haberler, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tanju Özcan'a cinsel saldırı suçundan tutuklama - Son Dakika

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