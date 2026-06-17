G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı

G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı
17.06.2026 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'daki G-7 Zirvesi'nde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Lübnan politikalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İsrail'in Hizbullah'a yönelik operasyonlarında aşırı güç kullandığını savunan Trump, Beyrut'taki yıkıma tepki göstererek, "Lübnan için üzülüyorum" ifadelerini kullandı.

Fransa’daki G7 Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Lübnan’a yönelik askeri hamlelerini ilk kez bu kadar net bir dille eleştirdi. Netanyahu ile Lübnan konusunda "anlaşmazlık" yaşadıklarını itiraf eden Trump, "Her Hizbullah üyesi için koca binayı yıkamazsın" diyerek Tel Aviv’e rest çekti.

"BİBİ İYİ BİR ORTAK AMA BAZEN ÇOK HEYECANLANIYOR"

G7 Zirvesi’nden ayrılırken düzenlediği basın toplantısında Orta Doğu’daki sıcak gelişmelere değinen ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile olan ilişkisini değerlendirirken dikkat çekici ifadeler kullandı. Trump, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bazen heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. Ancak Lübnan konusunda küçük bir anlaşmazlık yaşıyoruz" diyerek aralarındaki diplomatik çatlağı gözler önüne serdi.

"İKİ İHA ÇÖLE DÜŞTÜ DİYE BEYRUT'U YIKMAYA GEREK YOK"

Trump, İsrail ordusunun Lübnan’daki sivil yerleşim yerlerini ve binaları hedef alan ağır bombardıman stratejisine sert eleştiriler yöneltti. İsrail'in operasyon ölçeğinden duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen ABD Başkanı, Netanyahu hükümetine şu sözlerle yüklendi:

"Hizbullah’tan biri bir binaya girdi diye her seferinde o binayı yıkmana gerek yok. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi davranabilirdi. İki insansız hava aracı çöle doğru vurulup zararsız bir şekilde yere düştüğünde, Beyrut’taki binaları yıkmaya gerek yok."

"LÜBNAN İÇİN ÜZÜLÜYORUM"

Lübnan'daki yıkımın kendisini rahatsız ettiğini belirten Trump, İsrail'in bu konuda yanlış adımlar attığını savundu.

Trump, "(Netanyahu) Lübnan konusunda kötü iş çıkarıyorlar ve Lübnan için üzülüyorum" ifadelerini kullanarak İsrail hükümetine yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Binyamin Netanyahu, Donald Trump, ABD Başkanı, Lübnan, İsrail, Beyrut, Fransa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika İsrail G7’de 'Beyrut' çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa’da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı Film sahnesi gerçek oldu: Şanlıurfa'da akraba aileler birbirlerine tüple saldırdı
Silivri’de villa bilmecesi: Balcıoğlu “10 milyona aldım“, eski sahibi “30 milyona sattım“ dedi Silivri'de villa bilmecesi: Balcıoğlu "10 milyona aldım", eski sahibi "30 milyona sattım" dedi
İsrail Güvenlik Kabinesi’nde İran’a saldırı tartışması İsrail Güvenlik Kabinesi'nde İran'a saldırı tartışması
Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı Düğün konvoyunda tabancayla havaya ateş açtı
Gebze’de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti Gebze'de Savcı Ayhan Uyumaz, duruşmada geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti
Hakemin kararını beğenmeyip CİMER’e şikayet ettiler Hakemin kararını beğenmeyip CİMER'e şikayet ettiler

20:30
Dilan Polat’ın tüm hesaplarına erişim engeli
Dilan Polat'ın tüm hesaplarına erişim engeli
19:22
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız
18:10
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen “AP Türkiye raporu“ kabul edildi, Dışişleri’nden jet hızında tepki geldi
Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi
17:49
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı
Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı
17:22
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
16:14
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası’na veda edebilir
Türkiye son maçı beklemeden Dünya Kupası'na veda edebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 20:49:21. #7.13#
SON DAKİKA: G7’de "Beyrut" çatlağı: Trump’tan Netanyahu’ya sert Lübnan uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.