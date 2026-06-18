İsmail Kartal'ın Aziz Yıldırım'dan ilk isteği! Duyanlar "Süper" diyor

Fenerbahçe'de İsmail Kartal döneminin başlamasının ardından transfer çalışmaları da hız kazandı. Sarı-lacivertli takımda savunma hattı için gündeme gelen isimlerden birinin eski Fenerbahçeli Kim Min-Jae olduğu öne sürüldü.

KIM MIN-JAE İÇİN ÖZEL TALEP

İddiaya göre futbol direktörü Oğuz Çetin, teknik direktör İsmail Kartal'a transfer listesini sundu. Listede Kim Min-Jae'nin ismini gören Kartal'ın, Güney Koreli stoperin kadroya katılması için özel talepte bulunduğu belirtildi.

"BÜYÜK KATKI VERİR"

İsmail Kartal'ın, Kim Min-Jae'nin Fenerbahçe'yi ve Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle bu transfere sıcak baktığı ifade edildi. Deneyimli teknik adamın, Güney Koreli futbolcunun Milan Skriniar ile birlikte savunma hattında önemli katkı sağlayacağını düşündüğü aktarıldı.

BAYERN MÜNİH'LE GÖRÜŞME PLANI

Kim Min-Jae'nin bonservisini elinde bulunduran Bayern Münih'in oyuncu için 25 milyon euro istediği öne sürüldü. 29 yaşındaki futbolcunun maaş beklentisinin ise 12 milyon euro seviyesinde olduğu iddia edildi.

RAKAMLAR DÜŞÜRÜLMEK İSTENİYOR

Fenerbahçe yönetiminin hem bonservis hem de maaş talebini aşağı çekmek için çalışma yapacağı belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, Dünya Kupası sonrası Kim Min-Jae transferinde somut adım atmayı planladığı öne sürüldü.

FENERBAHÇE'DEN AVRUPA'YA GİTMİŞTİ

Kim Min-Jae, Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıktı ve 1 gol attı. Güney Koreli savunmacı, 2022 yılında sarı-lacivertli kulüpten Napoli'ye 19 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Bayern Münih ise başarılı stoperi daha sonra 50 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.