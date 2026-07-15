Bulgaristan Cumhurbaşkanlığı binası bomba ihbarı üzerine tahliye edildi

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Cumhurbaşkanlığı binası, bomba ihbarı üzerine tedbir amacıyla tahliye edildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİNASI BOŞALTILDI

Ulusal basında yer alan haberlere göre, sabah saatlerinde yapılan bomba ihbarının ardından güvenlik ekipleri harekete geçti ve Cumhurbaşkanlığı binası boşaltıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, kontrollerin tamamlanmasının ardından herhangi bir tehlikeye rastlanmadığı ve çalışma düzeninin normale döndüğü bildirildi.

BAŞKA KURUMLARA DA BOMBA İHBARI YAPILDI

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, benzer tehdit içerikli mesajların Sofya, Varna ve Burgaz kentlerindeki bazı kurumlara da gönderildiğini açıkladı. Yetkililer, söz konusu kurumlarda belirlenen prosedürler kapsamında kontrollerin yapıldığını ve şu ana kadar herhangi bir tehlikeli unsura rastlanmadığını bildirdi.

Bulgaristan'da temmuz başından bu yana farklı kentlerde çok sayıda bomba ihbarı yapılmış, çeşitli kamu kurumları ve adliyeler tehdit mesajlarının hedefi olmuştu.

Güvenlik birimleri, ihbarların kaynağına ilişkin soruşturmayı sürdürüyor.