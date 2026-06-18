İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'da evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığı bilgilere göre Karaal'dan yaklaşık 14 saattir haber alınamıyor.
İddiaya göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek üzere evinden çıkan Erhan Karaal, aracının yanında beklediği sırada başka bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğradı. Karaal'ın darbedildikten sonra zorla araca bindirildiği öne sürüldü.
Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre saldırganlar, Karaal'ı etkisiz hale getirdikten sonra araca bindirdi. Bazı iddialarda ise Karaal'ın kafasına siyah poşet geçirildiği öne sürüldü.
Kaçırılma iddiasına ilişkin en dikkat çekici detaylardan biri ise olaya tanık olan isimler oldu. İddiaya göre Karaal'ın çocuğu ile bir komşusu yaşananları gördü. Olayın ardından Karaal'ın eşi emniyete giderek şikâyette bulundu.
İddialara göre Karaal'ın kaçırıldığı araçla ilgili incelemelerde dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Aynı sokakta bulunan bir aracın model ve renk olarak benzeri olan, plakası kopyalanmış bir aracın olayda kullanıldığı öne sürüldü.
Sözcü TV'nin aktardığı bilgilere göre emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve Karaal'ın bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı - Son Dakika
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