İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı - Son Dakika
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
18.06.2026 13:23
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İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'daki evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Evinden çıktığı sırada 3 kişinin saldırısına uğrayan Karaal'ın etkisiz hale getirildikten sonra araca bindirildiği öğrenildi. Emniyet olayla ilgili çalışma başlatırken, kaçırılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ifade edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür A.Ş'nin Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, İstanbul'da evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Gazeteci Timur Soykan'ın aktardığı bilgilere göre Karaal'dan yaklaşık 14 saattir haber alınamıyor.

EVİNİN ÖNÜNDE SALDIRIYA UĞRADI

İddiaya göre olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Maltepe'de meydana geldi. Ailesiyle birlikte bir ziyarete gitmek üzere evinden çıkan Erhan Karaal, aracının yanında beklediği sırada başka bir araçtan inen üç kişinin saldırısına uğradı. Karaal'ın darbedildikten sonra zorla araca bindirildiği öne sürüldü.

KAFASINA SİYAH POŞET GEÇİRİLDİ

Olayla ilgili aktarılan bilgilere göre saldırganlar, Karaal'ı etkisiz hale getirdikten sonra araca bindirdi. Bazı iddialarda ise Karaal'ın kafasına siyah poşet geçirildiği öne sürüldü.

İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı

ÇOCUĞU VE KOMŞUSU TANIK OLDU

Kaçırılma iddiasına ilişkin en dikkat çekici detaylardan biri ise olaya tanık olan isimler oldu. İddiaya göre Karaal'ın çocuğu ile bir komşusu yaşananları gördü. Olayın ardından Karaal'ın eşi emniyete giderek şikâyette bulundu.

PLAKASI KOPYALANMIŞ ARAÇ DETAYI

İddialara göre Karaal'ın kaçırıldığı araçla ilgili incelemelerde dikkat çeken bir ayrıntıya ulaşıldı. Aynı sokakta bulunan bir aracın model ve renk olarak benzeri olan, plakası kopyalanmış bir aracın olayda kullanıldığı öne sürüldü.

EMNİYET İNCELEME BAŞLATTI

Sözcü TV'nin aktardığı bilgilere göre emniyet ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Kaçırılma anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiği ve Karaal'ın bulunması için arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı - Son Dakika
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