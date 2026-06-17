Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı - Son Dakika
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Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu\'nu ağırladı
17.06.2026 17:49
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu Ankara'da kabul etti. Görüşmenin ardından açıklama yapan Tanrıkulu, Kürt meselesinin barışçıl çözümüne yönelik çabaları nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'daki çalışmalarını sürdürürken dikkat çeken bir görüşmeye imza attı. Bahçeli, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu kabul etti. Görüşme, Bahçeli'nin bir gün önce partisinin grup toplantısında yaptığı ve Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli mesajlar verdiği konuşmanın ardından gerçekleşti.

KOL KOLA GİRİP POZ VERDİLER 

Sezgin Tanrıkulu, Devlet Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmeyi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla duyurdu. Paylaşımda, Bahçeli'nin Tanrıkulu'nun koluna girdiği anlar yer aldı.

Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

"MEMLEKET MESELELERİ ÜZERİNE HASBİHAL ETTİK"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Devlet Bahçeli'yle memleket meseleleri üzerine hasbihal ettik. Kürt meselesinin barışçıl çözümü konusundaki çabaları dolayısıyla şahsım ve vekili olduğum Diyarbakır adına teşekkürlerimi ilettim. Kabulü ve göstermiş olduğu ilgi için de teşekkür ediyorum."

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Son Dakika Güncel Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mossi mossi :
    maka moko mu 2 0 Yanıtla
  • oktay sayar oktay sayar:
    tabii tabii ,ilk önce şu makam odası kelimesini ,güzel yaz 2 0 Yanıtla
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