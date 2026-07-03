İstanbul'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı

İstanbul\'da güpegündüz ev soyan 3 kadın yakalandı; 238 suç kaydı çıktı
03.07.2026 09:52  Güncelleme: 09:53
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İstanbul'da güpegündüz evlere girerek nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde altın ile pırlanta çalan 3 kadın hırsız gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin 238 suç kaydı ve 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı.

İSTANBUL'da güpegündüz girdikleri evlerden nakit para, çek ve milyonlarca lira değerinde altın ve pırlanta ziynet eşyası çaldıkları iddia edilen 3 kadın hırsız gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheliler arasında bulunan Ceylan Ç.'nin daha önceden 238 suç kaydı bulunduğu 24 ayrı dosyadan aranmasının bulunduğu ayrıca hakkında 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Küçükçekme, Beylikdüzü ve Bakırköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine polis harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler yaptıkları çalışmada şüphelilerin güvenlik kamera görüntülerine ulaştı. Şüphelilerin güpegündüz binaları dolaşarak, boş daireleri tespit ettikleri daha sonra hırsızlıkları gerçekleştirip hızla kaçtıkları görüldü.

3 KADIN HIRSIZ YAKALANDI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda şüpheliler Ela C. evinde Ceylan Ç. ve Gülseren Ç. ise hırsızlıktan sonra kaçarken bindikleri taksinin içinde gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

SUÇ KAYITLARI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI

Polis soruşturması sonucu şüphelilerden Ceylan Ç.'nin daha önceden 238 suç kaydı bulunduğu, 24 ayrı dosyadan arandığı tespit edildi. Ceylan Ç.'nin ayrıca 10 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Gülseren Ç.'nin ise daha önceden 40 suç kaydı bulunduğu 18 dosyadan arandığı ve hakkında 9 yıl 2 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Diğer şüpheli Ela C.'nin ise daha önceden 47 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin üzerinden 1 milyon lira nakit para ile çalıntı ziynet eşyaları ele geçirildi. Emniyet Müdürlüğünde sergilenen para ve ziynet eşyaları sahipleri tespit edilene kadar Adli Emanete gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Suç, Son Dakika

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