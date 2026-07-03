Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş - Son Dakika
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Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş

03.07.2026 09:53
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Survivor'a katılma nedenini yıllar sonra ilk kez tüm detaylarıyla anlatan oyuncu Duygu Çetinkaya, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Yarışmaya para kazanmak için değil, yaşadığı ağır travmaların ardından hayata tutunabilmek amacıyla gittiğini söyleyen Çetinkaya, "Survivor tarihinde ünlü olarak yarışıp gönüllü olarak mücadele eden ve para almayan tek kişiyim" sözleriyle dikkat çekti.

Oyuncu Duygu Çetinkaya, Survivor'a katılma sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maddi kazanç için değil, yaşadığı zorlu dönemin ardından kendini toparlayabilmek amacıyla yarışmaya gittiğini belirten Çetinkaya, Survivor kariyerine ilişkin dikkat çeken bir detayı da ilk kez paylaştı.

"SURVIVOR TARİHİNDE PARA ALMADAN YARIŞAN TEK ÜNLÜ BENİM"

Survivor'a katıldığı dönemde hiçbir ücret almadığını söyleyen Duygu Çetinkaya, "Survivor tarihinde ünlü olarak yarışmaya girmiş, gönüllü olarak yarışmış ve para almamış tek kişiyim. Survivor'da yaşadığım bütün yaşantımın karşılığı ne paraydı ne de şöhretti." dedi.
Yarışmaya maddi beklentiyle gitmediğini vurgulayan Çetinkaya, bu yönüyle Survivor'ın hayatında çok özel bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş

"SURVIVOR BENİM İÇİN BİR KAÇIŞTI"

Survivor'a katılma nedenini anlatan oyuncu, kariyerinde ve özel hayatında peş peşe yaşadığı ağır olayların kendisini psikolojik olarak yıprattığını söyledi. Yakın arkadaşını trafik kazasında kaybettiğini belirten Çetinkaya, bu süreçte panik ataklar yaşadığını ve hayattan uzaklaştığını anlattı.

O dönem kendisini mutsuz hissettiğini dile getiren oyuncu, "Bir şeyin ortasındayım; ünlüyüm, param var ama mutsuzum. Gün geçtikçe içime kapanmaya başladım. Kurtulmak istedim. Survivor'a kaçtım." ifadelerini kullandı.

https://www.youtube.com/watch?v=DyC3t0Gtc0E

Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş

"EKRANDA HEP KAVGALARIM GÖSTERİLDİ"

Yıllar sonra Survivor görüntülerinin hâlâ kavga sahneleriyle hatırlandığını söyleyen Duygu Çetinkaya, bunun yarışmanın kurgusundan kaynaklandığını belirtti.

Çetinkaya, "Hayat 24 saat ve ben 24 saat kavga eden bir insan değilim. Adada çok farklı anlar da yaşanıyordu ama ekrana daha çok o kavgalar yansıdı. Sistem beni o görüntülerle izleyicinin karşısına çıkardı." diyerek Survivor'da yaşadıklarının yalnızca bir bölümünün ekrana taşındığını ifade etti.

Duygu Çetinkaya, Acun Ilıcalı, Son Dakika

Son Dakika Survivor Yıllar sonra açıkladı! Survivor'da para almadan yarışan tek ünlüymüş - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ali Veli Ali Veli:
    Ünlü mü ilk defa duyuyorum 1 0 Yanıtla
  • uğur aksakallı uğur aksakallı:
    gitmedenmi ünlü imiş?ne yapardıki ünlü olmuş? 0 0 Yanıtla
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