Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

18.06.2026 13:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp televizyonundaki canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, Aziz Yıldırım'ın kendisini aradığını anlatırken gözlerinin dolmasına engel olamadı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp televizyonunda katıldığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, Aziz Yıldırım ile yaptığı telefon görüşmesini anlatırken zaman zaman konuşmakta zorlandı.

"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Kartal, "Başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum İsmail, nasılsın?' demesi beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım." ifadelerini kullandı. Bu sözleri söylerken duygulanan Kartal'ın o anları ekrana yansıdı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yaşadığı duyguları paylaşan deneyimli teknik adam, "Çok duygulu ve çok mutluyum" dedi. Kartal'ın canlı yayındaki samimi açıklamaları dikkat çekti.

Aziz Yıldırım, Aziz Yıldırım, İsmail Kartal, Cep Telefonu, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Turgut Güneş Turgut Güneş:
    Oğlum İsmail nasılsın? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Palantir’in kurucu ortaklarından Peter Thiel’in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi Palantir'in kurucu ortaklarından Peter Thiel'in gizli bir topluluk kurduğu iddia edildi
Sarıyer’de AVM’de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler Sarıyer'de AVM'de galericiye silahla ateş eden şüpheli: 200-300 bin lira para teklif ettiler
Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı Gaziantep’te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi Yakalanmasalardı sofralara zehir saçacaklardı! Gaziantep'te 2 ton bozuk kuru pasta ele geçirildi
Rusya’da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı Rusya'da Belaruslu futbol takımını taşıyan otobüse İHA saldırısı: 1 ölü, 7 yaralı
Menteşe’de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi Menteşe'de evin balkonunda nadir görülen geyik böceği görüntülendi
Galatasaray’a Can Uzun transferinde dev rakip Galatasaray'a Can Uzun transferinde dev rakip
CHP’de İstanbul, Ankara ve İzmir’in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı CHP'de İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında olduğu birçok il başkanı görevden alındı
İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu İtalya Başbakanı Meloni’nin kızı Ginevra, G-7 Zirvesi’nin en konuşulan ismi oldu
Maka odasında kol kola poz Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu’nu ağırladı Maka odasında kol kola poz! Bahçeli, Sezgin Tanrıkulu'nu ağırladı

13:29
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi Moskova’daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Rusya-Ukrayna savaşı şiddetlendi! Moskova'daki havalimanlarında uçuşlar durduruldu
13:23
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
İBB Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal kaçırıldı
13:14
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim
13:07
Büyük ters köşe İşte Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü
Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü
12:49
Haluk Levent’e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
Haluk Levent'e büyük şok: 70 milyon TL ceza kesildi, ödemezse hapse girecek
12:13
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
12:04
Trump’tan görülmemiş geri adım Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
Trump'tan görülmemiş geri adım! Defalarca yalanladığı madde mutabakata girdi
12:02
CHP’li Günaydın’ın tedbir kararı kaldırıldı
CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı
11:34
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi
11:22
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2026 14:03:49. #7.13#
SON DAKİKA: Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.