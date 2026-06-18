Canlı yayında duygulandı! İsmail Kartal'dan Aziz Yıldırım sözleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, kulüp televizyonunda katıldığı canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Deneyimli çalıştırıcı, Aziz Yıldırım ile yaptığı telefon görüşmesini anlatırken zaman zaman konuşmakta zorlandı.

"BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Kartal, "Başkanımızın dün beni arayıp 'Oğlum İsmail, nasılsın?' demesi beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım." ifadelerini kullandı. Bu sözleri söylerken duygulanan Kartal'ın o anları ekrana yansıdı.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yaşadığı duyguları paylaşan deneyimli teknik adam, "Çok duygulu ve çok mutluyum" dedi. Kartal'ın canlı yayındaki samimi açıklamaları dikkat çekti.