Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi - Son Dakika
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Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi

18.06.2026 11:34
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Ukrayna'nın düzenlediği geniş çaplı İHA saldırılarıyla Moskova'da petrol rafinerisinde büyük yangın çıkarken, çok sayıda havalimanında uçuşlar durduruldu. Başkentte alarm durumu yaşanırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamındaki programına devam etmesi dikkat çekti. Putin'in, saldırılar sürerken genel kurul oturumuna katıldığı görüntüler dış basında geniş yer buldu.

Rusya'nın başkenti Moskova, Ukrayna'nın savaşın en büyük insansız hava aracı saldırılarından biriyle sarsılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya-ASEAN Zirvesi'nin genel kurul oturumuna katılması dikkat çekti.

Dış basında yer alan haberlere göre Ukrayna, Moskova ve çevresine yönelik geniş çaplı bir İHA saldırısı düzenledi. Saldırılarda başkentin güneydoğusundaki Kapotnya Petrol Rafinerisi'nde büyük yangın çıktı. Gökyüzünü kaplayan yoğun siyah duman kilometrelerce uzaktan görüldü.

HAVALİMANLARINDA UÇUŞLAR DURDU

Saldırılar nedeniyle Moskova'daki Vnukovo, Şeremetyevo ve Jukovski dahil birçok havalimanında uçuşlar geçici olarak durduruldu. Yüzlerce sefer iptal edilirken veya ertelenirken, kentte güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı.

PETROL RAFİNERİSİ HEDEF ALINDI

Ukrayna'nın hedef aldığı Kapotnya Rafinerisi'nin Moskova'nın yakıt ihtiyacının önemli bölümünü karşıladığı belirtiliyor. Saldırının ardından tesiste büyük patlamalar yaşandığı ve yangının uzun süre kontrol altına alınamadığı aktarıldı.

PUTİN ZİRVE PROGRAMINI SÜRDÜRDÜ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Putin, Rusya-ASEAN Zirvesi kapsamında düzenlenen genel kurul oturumuna katıldı. Rus liderin, başkentte yaşanan saldırılara rağmen programında değişikliğe gitmemesi dikkat çekti. AP'nin aktardığına göre Putin, saldırı günü ASEAN ülkeleriyle ilişkilerin geliştirilmesine yönelik görüşmelerini sürdürdü.

İhlas Haber Ajansı, Vladimir Putin, Ukrayna, Moskova, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Moskova yanarken Putin bakın nerede görüntülendi - Son Dakika

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