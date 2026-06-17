Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin - Son Dakika
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Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin

17.06.2026 18:32
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İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’nin sigarayı bıraktığı yönündeki haberlerin ardından esprili bir paylaşım yapan Yeşilay, "Aramıza hoş geldin" mesajı yayınladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaca bilinen sigara karşıtı çağrılarına da atıfta bulunulan paylaşımda, Meloni'nin de bu tavsiyeye kulak verenler listesine eklendiği belirtildi.

Yeşilay, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bıraktığı yönündeki haberlerin dünya basınında geniş yankı bulmasının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Kurum, Meloni'nin bu kararını küresel ölçekte takdir eden esprili ve destekleyici bir mesaj yayınladı.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Meloni. Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar" ifadelerine yer verildi.

Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRILARINA ATIF 

Yeşilay’ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası arenalarda liderlerden sigara paketlerini toplayarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü sigara karşıtı mücadeleye ve bırakma çağrılarına da özel bir gönderme yapıldı.

Liderlerin bu konudaki rol modelliğine değinilen mesajda, "Cumhurbaşkanımızın 'Sigarayı bırak' tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi" denilerek bu kararın önemi vurgulandı.

"EN DOĞRU ZAMAN: BUGÜN 

Dünya genelinde tütün bağımlılığına karşı yürüttüğü kampanyalarla bilinen kurum, Başbakan Meloni üzerinden tüm sigara kullanıcılarına seslenerek anlamlı bir destek çağrısıyla paylaşımını noktaladı.

Yeşilay, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere motivasyon sağlamak amacıyla mesajını, "Zor olabilir; imkânsız değil. En doğru zaman: bugün" sözleriyle tamamladı.

Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Yeşilay Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin - Son Dakika

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