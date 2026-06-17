Yeşilay’dan sigarayı bırakan İtalya Başbakanı’na tebrik: Aramıza hoş geldin

Yeşilay, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin sigarayı bıraktığı yönündeki haberlerin dünya basınında geniş yankı bulmasının ardından, sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Kurum, Meloni'nin bu kararını küresel ölçekte takdir eden esprili ve destekleyici bir mesaj yayınladı.

Resmi hesaptan yapılan açıklamada, "Aramıza hoş geldin Meloni. Dünyanın ortak fikri: Sigarayı bırakmak iyi bir karar" ifadelerine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ÇAĞRILARINA ATIF

Yeşilay’ın paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusal ve uluslararası arenalarda liderlerden sigara paketlerini toplayarak yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü sigara karşıtı mücadeleye ve bırakma çağrılarına da özel bir gönderme yapıldı.

Liderlerin bu konudaki rol modelliğine değinilen mesajda, "Cumhurbaşkanımızın 'Sigarayı bırak' tavsiyesine kulak verenler listesine Giorgia Meloni de eklendi" denilerek bu kararın önemi vurgulandı.

"EN DOĞRU ZAMAN: BUGÜN

Dünya genelinde tütün bağımlılığına karşı yürüttüğü kampanyalarla bilinen kurum, Başbakan Meloni üzerinden tüm sigara kullanıcılarına seslenerek anlamlı bir destek çağrısıyla paylaşımını noktaladı.

Yeşilay, tütün bağımlılığından kurtulmak isteyenlere motivasyon sağlamak amacıyla mesajını, "Zor olabilir; imkânsız değil. En doğru zaman: bugün" sözleriyle tamamladı.