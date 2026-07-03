Kuşadası'nda Cinayet: 4 Tutuklama - Son Dakika
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Kuşadası'nda Cinayet: 4 Tutuklama

Kuşadası\'nda Cinayet: 4 Tutuklama
03.07.2026 18:53
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Kuşadası'nda Abdulkadir Ataş'ın cinayetiyle ilgili 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 27 yaşındaki Abdulkadir Ataş'ın silahla vurularak öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Cinayet anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, Ataş'ın silahla vurulduktan sonra dakikalarca darbedildiği ortaya çıktı.

Olay, Kuşadası ilçesi Camikebir Mahallesi Kaleiçi Sakarya Sokak'ta dün 05.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle Abdulkadir Ataş (27) ile bir grup arasında kavga çıktı. Kavga sırasında kalabalık grup arasından ateşlenen silahtan çıkan kurşun Abdulkadir Ataş'a isabet etti. Silahtan çıkan kurşunla koltuk altından yaralanan Ataş, olay sonrası kavga ettiği grup tarafından darbedilmeye devam edilirken, Ataş'ın bir süre sonra olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kuşadası'nda 27 yaşındaki Ataş'ın hayatını kaybettiği olaya ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde Ataş'ın kavga ettiği kişilerden biri tarafından silahla vurularak yaralanıyor. Devam eden kavgada yere yığılan Abdulakdir Ataş'ın grup tarafından uzun süre darbedilmesi yer alıyor.

Delili bırakmamak için boş kovanı bulup götürdüler

Güvenlik kamerasına yanısıyan görüntülerden biri ise, kavganın ardından olay yerine gelen bir kişinin bölgede bir süre Abdulkadır Ataş'ın ölümüne neden olan kurşunun boş kovanını araması ve bulduktan sonra da delili bırakmamak için cebine atıp götürdüğü anlar oldu.

Olayla ilgili Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin başlattığı soruşturmanın ardından olaya karışan A.K. İzmir'de, F.B., M.E.B., A.A. M.D., A.C. ve D.İ isimli şüpheliler Aydın'da gözaltına alındı. A.K. İzmir'de çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A., M.D., M.E.B. ve F.B. tutuklanırken, A.C. ve D.İ adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kuşadası'nda Cinayet: 4 Tutuklama - Son Dakika

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