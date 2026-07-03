"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna Fatih Tekke'den şaşırtan yanıt - Son Dakika
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"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna Fatih Tekke'den şaşırtan yanıt

"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna Fatih Tekke\'den şaşırtan yanıt
03.07.2026 22:30
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Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor’a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Teknik adam, hem takımın durumunu hem de karşılaştıkları zorlukları samimi bir dille değerlendirdi. Tekke ayrıca, eğer futbolcu olmasaydı yapmak istediği mesleği açıklayarak hayranlarını şaşırttı.

Süper Lig devi Trabzonspor'un Teknik Direktörü Fatih Tekke, A Spor’a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. 

''TÜRK FUTBOLUNUN SORUNU''

Fatih Tekke, yabancı oyuncuların Türkiye’ye gelme taleplerine değinerek, 'Yürümeyi bilen oyuncu, özellikle Türkiye’ye gelmek için artık 3-5 milyonun üstünü istiyor. Dışarıda 1 alıyorsa direkt Türkiye'den aldığı maaşın en az 3 katını istiyor, bazen 5 katı oluyor... Bu totalde Trabzonspor'un değil, Türk futbolunun sorunu.'' dedi. 

''G.SARAY VE F.BAHÇE'Yİ DE GEÇEBİLİRDİK''

Geçen sezonki performanslarından memnuniyetini dile getiren Tekke, ''Galatasaray ve Fenerbahçe’yi de geçebilirdik. Bu hissi verdik. Kimse beklemezken doğru işler yaparak bu 1 senede oldu. Belki de 3 senede olması gerekendi. Bunun sekteye uğramaması lazım.'' ifadelerini kullandı. 

''BİZE BUNU YAPMAYIN''

Trabzonspor’un büyük kulüplerle aynı kefeye konmasına tepki gösteren Tekke, ''Trabzonspor’da beklentinin ne olduğunu anlamayacak kadar aklımızı kaybetmedik. Burada sorun yok. Şunu söylüyorum, bizi diğerlerine bakarak tarif etmekten vazgeçelim. Bizim durumumuz o değil. Biz oralarda değiliz. 1 oyuncuya 100-150 milyon Euro verecek durumda değiliz. Bir oyuncuya yıllık 10-15 milyon Euro maaş verecek durumda değiliz. Bize bunu yapmayın.'' ifadelerini kullandı. 

ŞEHİR VE TARAFTAR DESTEĞİ

Tekke, şehrin takıma desteğinin beklentilerin altında kaldığını da belirterek, ''Sen bizdensin'' hissini daha güçlü hissetmek istediklerini vurguladı.

''DAĞLARDA ÇOBAN OLMAK İSTERDİM''

"Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna büyük bir içtenlikle yanıt veren deneyimli hoca, "Dağlarda çoban olmak isterdim." şeklinde konuştu. 

Trabzonspor, Fatih Tekke, A Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 'Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?' sorusuna Fatih Tekke'den şaşırtan yanıt - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Futbolcu olmasaydınız ne yapmak isterdiniz?" sorusuna Fatih Tekke'den şaşırtan yanıt - Son Dakika
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