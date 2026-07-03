Tek hedefleri Süper Lig! Şampiyonluk için 10 ay önceden çalışmalara başladılar - Son Dakika
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Tek hedefleri Süper Lig! Şampiyonluk için 10 ay önceden çalışmalara başladılar

Tek hedefleri Süper Lig! Şampiyonluk için 10 ay önceden çalışmalara başladılar
03.07.2026 22:41
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TFF 1. Lig ekibi. Esenler Erokspor, geçen sezon play-off'ta kaçırdığı Süper Lig'e bu kez şampiyon olarak çıkmak istiyor. Teknik direktör Mustafa Gürsel, "Geçen yıl son anda kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmak için ekibim, yönetimimiz ve oyuncularımız elimizden geleni yapacağız" dedi.

Esenler Erokspor, geçen sezon Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilerek yarım kalan Süper Lig hayalini, bu sezon şampiyon olarak gerçekleştirmeyi hedefliyor.

SÜPER LİG'İN KAPISINDAN DÖNDÜLER

Geçen sezonu 3. sırada tamamlayan yeşil-sarılı ekip, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Arca Çorum FK'ye yenilerek Süper Lig'in kapısından döndü. Yeni sezon hazırlıkları için Bolu'da kampa giren Esenler Erokspor, şampiyon olup Süper Lig'e doğrudan yükselmeyi hedefliyor. İstanbul ekibi, çalışmalarını yeni teknik direktör Mustafa Gürsel yönetiminde sürdürüyor.

Tek hedefleri Süper Lig! Şampiyonluk için 10 ay önceden çalışmalara başladılar

''KADRO PLANLAMASINA ÖNEM VERİYORUZ''

Mustafa Gürsel, AA muhabirine, yeni bir camianın ve yeni bir sezonun heyecanını yaşadıklarını belirterek, yeni sezonun tüm takımlara hayırlı olmasını diledi.

Gürsel, yeni sezon hazırlıkları kapsamında iki gün önce Bolu'da kampa girdiklerini dile getirerek, "Şu anda tam kadro gelemedik. Kampın ilk etabında kadro planlamasına önem veriyoruz. Eksiklerimizi de bu süreçte yavaş yavaş tamamlamayı amaçlıyoruz. Bütün çalışmalarımız o yönde. Bunu yaparken sahada da yeni sezona hazırlanmayı ve sezona en iyi şekilde girmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

''ŞAMPİYON OLMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ''

Geçen sezon yarım kalan şampiyonluk hayalini bu sezon gerçekleştirmek için çalışacaklarını vurgulayan Gürsel, "Geçen yıl son anda kaçırdığımız şampiyonluğu bu sezon kazanmak için ben, ekibim, yönetimimiz ve oyuncularımız elimizden geleni yapacağız." dedi.

Tek hedefleri Süper Lig! Şampiyonluk için 10 ay önceden çalışmalara başladılar

''KEYİFLİ VE RENKLİ BİR LİG''

Gürsel, iki kamp dönemini de Bolu'da geçireceklerini aktararak, hedeflerine ulaşmak için çok çalışacaklarını kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in zorlu ve rekabetçi yapıya sahip olduğunu belirten Gürsel, bu sezonun da çekişmeli geçeceğini anlatarak, "Nasıl olursa olsun, şartlar ne olursa olsun, bu lig yıllardır böyle. Bu sene de aynı şekilde olacaktır çünkü statüsü itibarıyla çok keyifli ve renkli bir lig." ifadesini kullandı.

Tek hedefleri Süper Lig! Şampiyonluk için 10 ay önceden çalışmalara başladılar

Gürsel, yeni sezonda taraftarların, sahada mücadele eden ve hedefe oynayan bir takım izleyeceğini belirterek, "Öncelikle sonuç alan ve iyi oynayan bir kadro kurmamız gerekiyor. Ondan sonra oyun anlayışımız üzerine konuşmak daha kolay olacaktır." dedi.

Takım oluşturulduktan sonra oyun anlayışının daha net ortaya çıkacağını dile getiren Gürsel, "Bu ligde önemli olan, kurduğun kadroya en uygun oyunu oynayabilmek. Öncelikle o takımı kurmamız lazım. Ondan sonra da amaç, kurduğumuz o takımdan hedefe ulaşan, sonuç alan, keyifli, güzel, zevkli takım ortaya çıkarmak." diye konuştu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Mustafa Gürsel, Esenler, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Tek hedefleri Süper Lig! Şampiyonluk için 10 ay önceden çalışmalara başladılar - Son Dakika

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