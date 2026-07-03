Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ı kazanırsa güreş tutacağı hayvanı açıkladı - Son Dakika
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Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ı kazanırsa güreş tutacağı hayvanı açıkladı

03.07.2026 21:28
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Başpehlivan Cengizhan Şimşek, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Hedefinin altın kemer olduğunu belirten Şimşek, "Bu sene kemer alırsam gidip tosunla güreşeceğim" dedi.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemer hedefiyle er meydanına çıkacak. Cengizhan Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırkpınar’a çok iyi hazırlandığını söyledi. Güzel bir kamp dönemi geçirdiğini anlatan Şimşek, Kırkpınar'ın çok önemli olduğunu vurguladı.

''HEDEFİMİZ ALTIN KEMER''

Organizasyonda 2022 yılında kazandığı başpehlivanlık heyecanının sürdüğünü ifade eden Şimşek, "Allah nasip ederse hedefimiz her zaman altın kemer. Nasibimizi arayacağız. Fizik olarak, kondisyon olarak, teknik olarak her türlü iyiyiz. Gerisini Cenab-ı Allah'a bıraktık." ifadelerini kullandı.

''KEMER ALIRSAM GİDİP TOSUNLA GÜREŞECEĞİM''

2022 yılında eşeğe yaptığı supleks hareketiyle gündeme geldiğini anımsatan Cengizhan Şimşek, "Bu sene kemer alırsam gidip tosunla güreşeceğim." dedi.

''BİR GÜREŞ 10 İDMANA BEDELDİR''

Kırkpınar öncesi birçok müsabakaya katıldığını ve iyi bir antrenman dönemi geçirdiğini ifade eden Şimşek, "Sezon başında yaptığımız güreşlerde rakiplerimizle birbirimizi tartıyoruz, ölçüyoruz, eksikliklerimizi gideriyoruz. 'Bir güreş 10 idmana bedeldir.' derler. O yüzden bize böyle bir katkısı var." değerlendirmesinde bulundu.

Cengizhan Şimşek, Kırkpınar, Edirne, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Cengizhan Şimşek, Kırkpınar'ı kazanırsa güreş tutacağı hayvanı açıkladı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin Ali Fuat Seckin:
    Kimse heveslenmesin şampiyon feyzullah aktürk 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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