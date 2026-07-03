Dev havayolu şirketi iflas etti - Son Dakika
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Dev havayolu şirketi iflas etti

Dev havayolu şirketi iflas etti
03.07.2026 21:07
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Küresel havacılık sektöründe 2026 yılında baş gösteren finansal kriz nedeniyle İsviçreli lüks charter havayolu şirketi Air Mountain resmen iflas etti. Mahkeme kararı sonrası uçuş ruhsatı tamamen iptal edilen ve filosundaki uçaklarına el konulan firmanın ardından uzmanlar, sektörde büyük bir çöküş yaşandığını vurguladı.

Küresel havacılık sektöründe 2026 yılının ilk yarısından itibaren baş gösteren derin finansal daralma, bölgesel ve butik taşımacılık yapan şirketleri birer birer iflasa sürüklüyor.

Son olarak İsviçre'nin Sion kenti merkezli hizmet veren lüks charter havayolu şirketi Air Mountain, içine düştüğü mali krizi aşamayarak resmen kepenk indirdi.

LİSANS İPTAL EDİLDİ, ALACAKLILAR KAPIYA DAYANDI

Sion Mahkemesi tarafından haziran ayı başında havayolu hakkında verilen iflas kararına karşı şirket yönetiminin yaptığı yasal itirazlar yargı tarafından reddedildi. Bu gelişmenin ardından İsviçre Federal Sivil Havacılık Dairesi (BAZL), 10 Haziran itibarıyla Air Mountain’ın uçuş işletme ruhsatını (AOC) tamamen iptal ettiğini duyurdu. Lisansın iptal edilmesiyle birlikte, şirketin filosunda görev yapan iki adet Beechcraft King Air B200 tipi uçağa alacaklılar tarafından el konuldu.

"BAKIM GECİKMELERİ KAYAK SEZONUNU VURDU, UÇUŞLAR İPTAL OLDU"

Yaşanan çöküşün perde arkasına dair yerel yayın organı RTS'ye açıklamalarda bulunan Air Mountain Direktörü Raphaël Délèze, teknik tedarik zincirindeki aksamalara dikkat çekti. Uçakların bakım süreçlerinde yaşanan parça ve tedarik gecikmelerinin nakit akışını sağlayan kış kayak sezonunu kaçırmalarına neden olduğunu doğrulayan Délèze, bu durumun acil nakit ihtiyacını engellediğini belirtti. Şirket, krizin büyümesiyle birlikte yaz dönemi için planladığı 30'dan fazla uçuşu da gerçekleştiremeyerek iptal etmek zorunda kaldı.

SEKTÖRDE YAPRAK DÖKÜMÜ

Havacılık analizleri ve uzmanlar, Air Mountain'ın iflasının tekil bir kriz olmadığını, 2026 yılında sektör genelinde büyük bir yaprak dökümü yaşandığını vurguluyor. Yılın ilk yarısında ABD'nin dev ucuz havayolu şirketi Spirit Airlines artan yakıt maliyetleri nedeniyle operasyonlarını durdurmak zorunda kalırken, Slovenya merkezli AlpAvia ve İsveçli H-Bird gibi bölgesel şirketler de lisanslarını kaybederek havacılık pazarından çekildi. Uzmanlar, tırmanan operasyonel bütçelerin küçük ölçekli charter firmaları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edeceği uyarısında bulunuyor.

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Son Dakika Şirket Haberleri Dev havayolu şirketi iflas etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ramazanefe66 ramazanefe66:
    Türk hava yolları 20 yıl önce kurban Bayramı’nda deri topluyordu şimdi yolcu topluyor maşallah 1 0 Yanıtla
    Celal Esen Celal Esen:
    Türk Hava Kurumu doğru olan. 0 0
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