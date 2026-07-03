Yalı Çapkını dizisinden bildiğimiz “Pelin” karakteriyle akıllarda kalan Buçe Buse Kahraman, iş insanı Kaan Akyıldız’dan sürpriz ve romantik bir organizasyonla evlilik teklifi aldı.
İlişkilerini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden çift, Buçe’nin paylaştığı gönderiyle aşklarını resmîleştirme yoluna girdiklerini duyurdu.
Son Dakika › Magazin › Ünlü oyuncu Buçe Buse Kahraman evleniyor - Son Dakika
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