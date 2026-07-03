Sakarya'da polis ekipleri tarafından eğlence mekanlarına yönelik düzenlenen operasyonda fuhuş yaptığı değerlendirilen 6 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.
Operasyon kapsamında şüpheliler hakkında gerekli işlemler başlatılırken, adreslerde de arama yapıldı.
Operasyon sırasında kadınlardan birinin çantasından "veresiye müşteri listesi" olduğu öne sürülen bir notun çıkması dikkat çekti.
Söz konusu notun soruşturma kapsamında incelendiği öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan işlemler sürüyor.
Son Dakika › Sakarya › Fuhuş operasyonunda çarpıcı detay! Çantasından 'veresiye müşteri listesi' çıktı - Son Dakika
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