LGS'de ağabeyinin izinden giderek 500 tam puan aldı - Son Dakika
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LGS'de ağabeyinin izinden giderek 500 tam puan aldı

LGS\'de ağabeyinin izinden giderek 500 tam puan aldı
10.07.2026 14:15
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Adıyaman'da LGS merkezi sınavında tüm soruları doğru yanıtlayan Kerem Polat, 2023'te aynı başarıyı gösteren ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'ın izinden giderek tam puan aldı. Düzenli çalışmanın önemini vurgulayan Kerem, İstanbul Erkek Lisesi'nde okumak istiyor.

Adıyaman'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda tüm soruları doğru yanıtlayan Türkiye Petrolleri Ortaokulu öğrencisi Kerem Polat, 2023 yılında aynı sınavda 500 tam puan alan ağabeyi Ahmet Yiğit Polat'la aynı başarıya imza attı.

Anne ve babası eğitimci olan Polat, eğitim hayatına İstanbul Erkek Lisesi'nde devam etmek istiyor.

Başarısını düzenli çalışmaya borçlu olduğunu belirten Kerem Polat, AA muhabirine, sınav sürecinde teknolojik cihazlardan uzak durduğunu söyledi.

Ağabeyi gibi İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim görmek istediğini ifade eden Polat, "Düzenli ders çalışmanın çok ders çalışmaktan daha önemli olduğunu söylemek istiyorum. Girdiğim MEB'in deneme sınavlarında bunu fark ettim. Özellikle düzenli ders çalışmanın daha çok faydasını gördüm. Teknolojik aletlerden uzak durmak gerekiyor. Sınava girecek arkadaşlara da bunu tavsiye edebilirim. Hedefim, ağabeyim gibi İstanbul Erkek Lisesi'ne gitmek. Galatasaray Lisesi'ni de düşünebilirim." dedi.

Baba Coşkun Polat da büyük oğlunun elde ettiği başarının ardından bu yıl da aynı gururu yaşadıklarını belirterek, "2023 yılında Ahmet oğlumuz 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olmuştu. Bu yıl da Kerem aynı başarıyı gösterdi. Çok mutluyuz ve gururluyuz." diye konuştu.

Türkiye Petrolleri Ortaokulu Müdürü Mehmet Ateş ise öğrenciyi bilgisayarla ödüllendirdiklerini belirterek, "Okulumuza bu gururu yaşatan Kerem'i tebrik ediyorum. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı deneme sınavlarını çözerek, kitapları baştan sona okuyarak ve disiplinli çalışarak bu başarıyı elde etti." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LGS'de ağabeyinin izinden giderek 500 tam puan aldı - Son Dakika

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