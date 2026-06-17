Kangal köpekleri çobanın hayatını kurtardı

Sivas’ın Suşehri ilçesinde hayvanlarını otlatan 56 yaşındaki çoban Anıl Algül, otların arasında gizlenen bir ayının saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan çobanın hayatını, sürüye eşlik eden sadık Sivas kangal köpekleri kurtardı. Ayıyla boğuşarak çobanı ölümün kıyısından alan köpekler sayesinde hayatta kalan Algül, ambulans helikopterle hastaneye sevk edildi.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Suşehri ilçesine bağlı Şarköy köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arazide koyun sürüsünü otlatan Anıl Algül, otların arasında yatan ve fark etmediği bir ayıyla burun buruna geldi. Bir anda yerinden fırlayan dev ayı, talihsiz çobana saldırdı.

KANGAL KÖPEKLERİ FACİAYI ÖNLEDİ

Ayının pençe ve diş darbeleriyle kanlar içinde kalan çobanın feryatlarına, sürüde bulunan kangal köpekleri yetişti. Ayıya korkusuzca saldıran kangallar, vahşi hayvanı uzaklaştırarak çobanın hayatını kurtardı. Ayı bölgeden kaçarak gözden kaybolurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AMBULANS HELİKOPTERLE SEVK EDİLDİ

Araziden alınan yaralı çoban, ilk olarak ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalede vücudunda derin yaralar olduğu tespit edilen Anıl Algül için zaman kaybetmemek adına Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopter istendi. İlçeye inen ambulans helikoptere bindirilen Algül, ileri tetkik ve tedavi için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralı çobanın tedavisinin sürdüğü bildirilirken, jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.