Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş - Son Dakika
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Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş

18.06.2026 14:23
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Murat Aşık, son görüşmelerde yaşanan bir anlaşmazlığın süreci değiştirdiğini öne sürdü.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için adı geçen Aykut Kocaman'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. 343 Digital YouTube kanalında konuşan Murat Aşık, son görüşmelerde yaşanan bir anlaşmazlığın süreci değiştirdiğini öne sürdü.

DİKKAT ÇEKEN İDDİA

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna İsmail Kartal'ın oturmasının ardından Aykut Kocaman cephesine ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. 343 Digital YouTube kanalında konuşan Murat Aşık, Kocaman ile yapılan görüşmelerde yaşanan bir pürüzün anlaşmanın önüne geçtiğini iddia etti.

YARDIMCI KRİZİ İDDİASI

Murat Aşık'ın açıklamasına göre taraflar arasındaki son görüşmelerde yardımcı antrenör konusu sorun yarattı. Aşık, Aykut Kocaman'ın teknik ekibinde yer almasını istediği isimler konusunda yönetimle ortak noktada buluşamadığını öne sürdü.

"TERCİH EDİLMEDİ"

Murat Aşık, "Aykut Kocaman'la yapılan son görüşmelerde yardımcı konusunda sorun yaşanmış. Yönetimin desteği olmadığı için tercih edilmemiş." ifadelerini kullandı. Bu iddia, Fenerbahçe'de teknik direktörlük sürecine dair yeni bir detay olarak öne çıktı.

GÖREV İSMAİL KARTAL'A VERİLDİ

Sarı-lacivertli kulüp, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen açıklamıştı. Böylece günlerdir konuşulan Aykut Kocaman ihtimali gerçekleşmezken, Fenerbahçe yeni döneme İsmail Kartal ile başladı.

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Son Dakika Spor Bomba iddia! Aziz Yıldırım'ın isteği Aykut Kocaman'ı delirtmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • HASAN ASLAN HASAN ASLAN:
    Demek yine bize hasret, yine bize hüsran var, eyvah.?????? 0 1 Yanıtla
  • Sercan Değirmenci Sercan Değirmenci:
    cok iyi olmuş ismail hocanin gelmesi aykutu istemiyorduk zaten uyuz futbol anlayisindan dolayı 1 0 Yanıtla
  • M. Ercan TÜZER M. Ercan TÜZER:
    Çok çok iyi oldu! Fenerin çocuğu İsmail Kartal ile şampiyonluk gelebilir! 0 0 Yanıtla
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