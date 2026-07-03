Kiraz Zehirlenmesi: Bir Ölü, Bir Yoğun Bakımda

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde ilaçlanan ağaçtan topladığı kirazları yedikten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan bir kişi hayatını kaybetti.

KİRAZ YEDİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Olay, Tosya ilçesi Karabey köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Derin ile eşi Rahime Derin, 1 Temmuz Çarşamba günü ağaçtan topladıkları kirazı yedikten bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çift, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

ADAM ÖLDÜ, EŞİ YOĞUN BAKIMDA

Tedavi altına alınan Ahmet Derin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Eşi Rahime Derin'in ise yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AĞAÇ 15 GÜN ÖNCE İLAÇLANMIŞ

Rahatsızlanan çiftin kiraz yediği ağacın yaklaşık 15 gün önce tarım ilacıyla ilaçlandığı öğrenildi. Çiftin ilaçlama yapılan ağaçtan topladıkları kirazlar sebebiyle zehirlenmiş olabileceği değerlendiriliyor.