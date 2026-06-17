Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi - Son Dakika
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Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi

Bakan Gürlek için yaptırım isteyen "AP Türkiye raporu" kabul edildi, Dışişleri\'nden jet hızında tepki geldi
17.06.2026 18:10
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Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım istenen maddenin de yer aldığı Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporu 381 oyla kabul edildi. Oylamada 107 karşı, 171 çekimser oy kullanıldı. Karara tepki gösteren Dışişleri Bakanlığı'ndan "Türk yargısı hiçbir dış aktörün müdahalesine açık değildir" şeklinde bir açıklama yapıldı.

Avrupa Parlamentosu'nun skandal Türkiye Raporu 107'ye karşı 381 oyla kabul edilirken, raporda Adalet Bakanı Akın Gürlek için AB yaptırım listesine alınması çağrısı yer aldı. Dışişleri Bakanlığı, "Bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz. Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir." sözleriyle tepki gösterdi.

AVRUPA PARLAMENTOSU'NUN SKANDAL RAPORUNA TÜRKİYE'DEN SERT TEPKİ

Avrupa Parlamentosu'nun (AP), skandal Türkiye raporu, 17 Haziran Çarşamba günü yapılan oylamada 107'ye karşı 381 oyla kabul edildi. Raporda, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yaptırım getirilmesi istendi. 

Rapora Türkiye'den sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nda bugün (17 Haziran) kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu, ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir.

"RAPOR, TERÖR ÖRGÜTLERİNE VE TÜRKİYE KARŞITI ÇEVRELERE ZEMİN SAĞLIYOR"

Bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı görülen raporun, Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı açıktır. Terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşım, AP’nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha göstermektedir.

"ADALET BAKANININ, MESNETSİZ İTHAMLARLA HEDEF ALINMASINI REDDEDİYORUZ"

Raporda, bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtılarak, Sayın Adalet Bakanımızın mesnetsiz ithamlarla hedef alınmasını kesin bir dille reddediyoruz.

"TÜRK YARGISI, MÜDAHALEYE AÇIK DEĞİLDİR"

Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.

AP’den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir."

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Son Dakika Güncel Bakan Gürlek için yaptırım isteyen 'AP Türkiye raporu' kabul edildi, Dışişleri'nden jet hızında tepki geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • c5nmzbwwhc c5nmzbwwhc:
    AP GİTSİN İSRAİLİN BAKAN VE BAŞBAKANINA MÜDAHELE ETSİN 0 0 Yanıtla
  • Hakan T Hakan T:
    Halkbank davasını tavizler vererek anlaşmaya vardınız dava düştü. Bakalım AP ile ne yapacaksınız 0 0 Yanıtla
  • Mehmet Şerif Bayram Mehmet Şerif Bayram:
    iç aktörlere açık ama 0 0 Yanıtla
  • Gökmen Karaçay Gökmen Karaçay:
    ne olacakti ulkenin icinden gectiniz olacagi buydu 0 0 Yanıtla
  • mesut mesut:
    Eee Allahında bi adeleti var 0 0 Yanıtla
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