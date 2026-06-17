Trump: İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, "Bu bir mutabakat zaptı ve İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız. Fakat bu yapmak istediğim bir şey değil." ifadelerini kullandı.

TRUMP: İRAN'I BOMBALAMAK İSTEMİYORUM

Fransa’da düzenlenen G-7 Zirvesi’nde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik sert uyarılarda bulundu. Mevcut mutabakat zaptını hatırlatan Trump, nükleer program konusunda İran ile 60 gün içinde yeni bir anlaşmaya varılması gerektiğini belirtti.

Trump, belirlenen bu süre içinde uzlaşma sağlanamaması durumunda askeri seçeneğin devreye gireceğini vurgulayarak, "İran ile 60 gün içinde nükleer konusunda anlaşamazsak yeniden bombalarız. Fakat bu yapmak istediğim bir şey değil" ifadesini kullandı.

"İMZALAMAZLARSA EN BAŞTAN BAŞLARIZ"

Trump'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde: "Anlaşma tam istediğimiz gibi oldu. Bu anlaşmayı yapmasaydık, iki hafta daha, üç hafta daha, dört hafta daha, hatta iki yıl daha bomba atmaya devam edebilirdik. Bu durumda Hürmüz Boğazı asla açılmazdı. İran ile mutabakat zaptının bir örneğini İsrail'e gönderdik. İranlılar anlaşmak istiyor. İmzalamazlarsa en baştan başlarız. İran'da bir ekonomik felaket görmek istemedim. Eğer devam etseydik böyle bir şey olabilirdi

"NETANYAHU İYİ BİR ORTAK"

Netanyahu ile Lübnan konusunda anlaşamıyoruz. Netanyahu bazen biraz fazla heyecanlanıyor ama iyi bir ortak. İsrail, Hizbullah konusunda daha iyi iş çıkarabilirdi, Lübnan için üzülüyorum."

Öte yandan gündüz saatlerinde Mısır Cumhurbaşkanı Abdel Fattah el-Sisi ile birlikte basına konuşan Trump, İran'la yapılan çerçeve anlaşmanın piyasalar tarafından olumlu karşılandığını söyledi.

Trump, "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağına dair yüzde 99,99 ihtimal görüyorum" dedi. Anlaşmanın ardından borsaların yükseldiğini ve petrol fiyatlarının düştüğünü belirten Trump, "Piyasalar adeta uçuşa geçti. Bu her şeyden daha güçlü bir mesaj veriyor" ifadelerini kullandı.

"ANLAŞMA NİHAİ DEĞİL"

İran ile imzalanan belgenin henüz nihai bir anlaşma niteliğinde olmadığını vurgulayan Trump, bunun yalnızca bir "mutabakat zaptı" olduğunu söyledi. Trump, "Bu nihai bir anlaşma değil. Eğer hoşuma gitmezse, metni beğenmezsem füzeyi yerler, başlarına bomba yağdırırız. Eğer düzgün davranmazlarsa, tam ortalarına yeniden bomba yağdırmaya döneriz" ifadelerini kullandı.

"HÜRMÜZ BOĞAZI TAMAMEN AÇILACAK"

Hürmüz Boğazı'nın da bir veya iki gün içerisinde tamamen açılacağını öne süren Trump, "Piyasaların gerçekten mutlu olmasının nedeni bu anlaşmanın çok güçlü olması" dedi. Trump, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin ilerleyen saatlerde daha kapsamlı bir açıklama yapacağını belirtti.

"ABD İRAN'A YATIRIM YAPMAYACAK"

Anlaşma kapsamında İran'a 300 milyar dolarlık yeniden yapılanma fonu sağlanacağı yönündeki haberleri yalanlayan Trump, "10 sent bile vermiyoruz. ABD yatırım yapmayacak ve herhangi bir fon oluşturmuyoruz" dedi.

Körfez ülkelerinin İran'a yatırım yapması halinde buna karşı çıkmayacağını belirten Trump, "Ben onlardan yatırım yapmalarını istemiyorum. Ama yaparlarsa sorun değil. Yine de İran'ın davranışlarını görmeden kısa vadede böyle bir adım atacaklarını sanmıyorum" dedi.

SİSİ'DEN ANLAŞMAYA DESTEK

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ABD ile İran arasında varılan mutabakata destek verdiğini belirterek, "Anlaşmanın tamamlanmasını ve resmen ilan edilmesini bekliyoruz. Ardından buna uygun şekilde olumlu görüşlerimizi açıklayacağız" dedi.