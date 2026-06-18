Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü - Son Dakika
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Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

18.06.2026 13:07
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Günlerdir Fenerbahçe'de yeni teknik direktör için Aykut Kocaman'ın adı ön plana çıkarken, sarı-lacivertli kulüp tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı. Deneyimli teknik adam, yeniden Fenerbahçe'nin başına geçti.

Fenerbahçe, teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini resmen duyurdu. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli çalıştırıcıyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzaladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'de teknik direktör belirsizliği sona erdi. Sarı-lacivertli kulüp, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle teknik direktörlük görevine İsmail Kartal'ın getirildiğini açıkladı. Kartal, sarı lacivertlilerde 4. dönemini yaşayacak.

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

1 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe'nin KAP'a yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın İsmail Kartal ile 2026-2027 sezonu için 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır."

BÜYÜK TERS KÖŞE

Sarı-lacivertli kulüpte son günlerde teknik direktörlük görevi için Aykut Kocaman'ın adı ön plana çıkıyordu. Ancak Fenerbahçe yönetimi tercihini İsmail Kartal'dan yana kullandı ve deneyimli teknik adamı yeniden takımın başına getirdi.

Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü

DÖRDÜNCÜ DÖNEMİ

Daha önce de Fenerbahçe'de görev yapan İsmail Kartal, bu anlaşmayla birlikte sarı-lacivertli kulüpte dördüncü teknik direktörlük dönemine başladı. Kartal'ın kısa süre içerisinde yeni sezon planlaması ve transfer çalışmalarıyla ilgili yönetime rapor sunması bekleniyor.

İSMAİL KARTAL'DAN İLK SÖZLER: HEPSİNİN ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ

İsmail Kartal, kulüp televizyonunda "Başkanımıza, yönetime ve Oğuz Çetin'e teşekkür ederim. Çok mutluyum. Başkanın dün arayarak "Oğlum nasılsın?" demesi bile beni çok duygulandırdı. Başkanımızla çok özel ilişkimiz var. Beni araması çok gururlandırdı, duygulandım. Duygular bir yere kadar, sonra gerçeklerle baş başayız. Fenerbahçe'nin hedeflerini biliyoruz. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Çok duygulu ve çok mutluyum. Çok da tecrübelendim, dördüncü gelişim." dedi.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer: "Kongre üyelerimize bu görevi verdikleri için teşekkür ederim. 13 yıl aradan sonra beni göreve ala ve bizlere güvenen sayın başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldiğimizden beri çalışma içerisindeyiz. Ortak akıl, liyakat ile yönetileceğimizi başkanımız açıkladı. Teknik direktörün ortak akılla belirleneceğini başkanımız söyledi. Kulüp içinde yetişen, liyakat sahibi isimlerle Fenerbahçemizi şampiyonluklara taşımak için çalışacağız. Bugünü değil, geleceği sağlam temellere oturtmak istiyoruz. Yeni futbol direktörümüz Oğuz Çetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun" diye konuştu.

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin, "Bu göreve geldiğim için çok mutluyum. Fenerbahçe ruhunu tekrar hatırlatmak adına ben ve arkadaşlarım, hep birlikte bu göreve hazırız. Çok mutluyum, her şeyin bilincinde ve beklentilerin farkındayım. Bunların üstesinden gelecek ortak akla sahibiz." diye konuştu.

KUYT YARDIMCISI OLDU

İsmail Kartal ile birlikte Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt da sarı-lacivertlilere geri dönüyor. Hollandalı teknik adam, Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın birinci yardımcısı olacak.

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer, "Dirk Kuyt ile dün görüştük ve anlaştık. Birinci yardımcısı olacak. Çok mutlu oldu ve heyecanlandı. "Şampiyon olarak gittim ve şampiyon olacak ekiple, İsmail Kartal ile buluşacağım için çok mutluyum dedi." diye konuştu.

İsmail Kartal, Aykut Kocaman, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Büyük ters köşe! İşte Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Serhan Demir Serhan Demir:
    Helal olsun başkan, en iyisini yaptın. İkinizinde yarım kalan hikayesi vardı... 2 1 Yanıtla
  • Habip Görler Habip Görler:
    on numara bir teknik adam, on numara bir insan isabetli olmuş başarılar diliyorum. hayırlı olsun. 1 0 Yanıtla
  • B. Fatih B. Fatih:
    2nizin de yarım kalan hikayesi varmış.. onu sonlandırmak için babanız Galatasaray gerekeni yapar.. 0 1 Yanıtla
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