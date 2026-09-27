Hatay'dan Giresun'a giden otobüs Adana'da yön tabelası direğine çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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Hatay'dan Giresun'a giden otobüs Adana'da yön tabelası direğine çarptı: 11 yaralı

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Hatay\'dan Giresun\'a giden otobüs Adana\'da yön tabelası direğine çarptı: 11 yaralı
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Hatay-Giresun seferindeki yolcu otobüsü, Adana'nın Seyhan ilçesinde gece 03.30 sularında otogar alt geçidinin girişinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle duvara ve tabela direğine çarptı. İçinde 35 yolcu ile 3 mürettebatın bulunduğu otobüste 11 kişi yaralandı. Araçta sıkışan şoför, itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından çıkarılarak hastaneye götürüldü.

Adana'da yolcu otobüsünün, alt geçidin duvarına ve yön tabelasının direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 11 kişi yaralandı. Ön kısmı demir yığınına dönen otobüste sıkışarak yaralanan şoför, itfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla çıkarıldı.

35 YOLCU VE 3 MÜRETTEBAT VARDI

Kaza, saat 03.30 sıralarında Seyhan ilçesi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı otogar alt geçidinin girişinde meydana geldi. Şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği Hatay- Giresun seferini yapan 38 YILTUR 005 plakalı yolcu otobüsü, alt geçidin duvarına ve yön tabelasının direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 35 yolcu ve 3 mürettebatın bulunduğu otobüste, 11 kişi yaralandı.

ÖN KISMI DEMİR YIĞININA DÖNDÜ

Yaralılardan ismi öğrenilemeyen otobüs şoförü, ön tarafı demir yığınına dönen araçta sıkıştı. 10 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, otobüste sıkışan şoförün kurtarılması için çalışma başlatıldı. İtfaiye erlerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan şoför, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

YAN YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Otobüslerin otogara geçiş yaptığı yan yol, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı. Otobüsün ve yerinden sökülen direğinin kaldırılmasının ardından yan yolun yeniden trafiğe açılacağı bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Hatay'dan Giresun'a giden otobüs Adana'da yön tabelası direğine çarptı: 11 yaralı - Son Dakika
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