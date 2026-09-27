Mahir Günşiray’dan Hatice Aslan açıklaması: Beni geçmişimle birlikte kabul ediyor

Oyuncu Mahir Günşiray, katıldığı programda hem 2023 yılında hayatını kaybeden eşi Claude Leon Günşiray’dan hem de bir süredir birlikte olduğu Hatice Aslan’dan söz etti. Günşiray, geçmişe ait hatıraların bugün de yaşamlarının bir parçası olduğunu anlattı.

“ANILARI YOK ETMEK ÇÖZÜM DEĞİL”

Sinan Canan ile AçıkBeyin programına konuk olan Mahir Günşiray, eşini kaybettikten sonra yaşadığı yas sürecine değindi. Geçmişte yaşananları tamamen silmenin doğru olmadığını düşündüğünü belirten oyuncu, insanın kayıplarıyla birlikte yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

EŞİNE AİT FOTOĞRAF VE KAŞKOL HÂLÂ EVDE

Günşiray’ın açıklamalarındaki en dikkat çekici detay ise Hatice Aslan’la birlikte yaşadığı evle ilgili oldu.

Oyuncu, 2023 yılında kaybettiği eşi Claude Leon Günşiray’a ait bir fotoğraf ile kaşkolün evde hâlâ bulunduğunu anlattı. Bu hatıraların kendi hayatının bir parçası olduğunu vurgulayan Günşiray, geçmişini yok saymadan yeni hayatına devam ettiğini ifade etti.

HATİCE ASLAN’IN YAKLAŞIMINI ANLATTI

Mahir Günşiray, Hatice Aslan’ın bu duruma gösterdiği anlayışın kendisi için çok değerli olduğunu söyledi. Günşiray, Aslan’ın kendisini geçmişi ve yaşadığı kayıplarla birlikte kabul ettiğini belirterek, yeni bir hayat kurarken geçmişin de hayatın içinde kalabileceğini dile getirdi.

40 YIL SONRA BAŞLAYAN İLİŞKİ

Mahir Günşiray ile Hatice Aslan’ın geçmişi üniversite yıllarına dayanıyor. Aynı sınıfta eğitim gören ikili, uzun yıllar görüşmedikten sonra yeniden iletişim kurmuş ve arkadaşlıkları zaman içerisinde ilişkiye dönüşmüştü. Günşiray, daha önce yaptığı açıklamada Hatice Aslan’la 40 yılı aşkın süre sonra yeniden yollarının kesiştiğini anlatmıştı.