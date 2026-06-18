CHP'de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın, grup başkanvekilliği görevine devam edecek.
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18.06.2026 12:25:56. #.0.5#
SON DAKİKA: CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı - Son Dakika
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