CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı - Son Dakika
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CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı

CHP\'li Günaydın\'ın tedbir kararı kaldırıldı
18.06.2026 12:02
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CHP'de kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen 9 milletvekili arasında yer alan Gökhan Günaydın hakkındaki tedbir kararı kaldırıldı. Günaydın, grup başkanvekilliği görevine devam edecek.

Ayrıntılar geliyor... 

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika CHP'li Günaydın'ın tedbir kararı kaldırıldı - Son Dakika

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