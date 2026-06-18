DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı - Son Dakika
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DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı

DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı
18.06.2026 12:13
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Çanakkale'de DMD hastası İsa'nın yardım kumbaraları hırsızlar tarafından çalındı, aile şikayetçi oldu.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde yaşayan Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastalığıyla mücadele eden İsa Berat Emre'nin (6) tedavisi için başlatılan kampanyada kullanılan, içlerinde yardım paraları bulunan kumbaralar çalındı.

Biga ilçesinde yaşayan İsa Berat Emre, 2 yaşında DMD hastalığına yakalandı. Minik İsa, için 20 ay önce Çanakkale genelinde valilik onayıyla yardım kampanyası başlatılarak ilçelerdeki birçok işletmeye bağış kutusu konuldu. Baba İrfan Emre, 15 Haziran günü kendisini görevli gibi tanıtan bir kişi tarafından bağış kutularının toplandığını fark etti. Bağış kutularını çalan şüpheli kaçarken, o anlar bir işletmenin kameralarına saniye saniye yansıdı. Aile olayın ardından şikayetçi oldu.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Kumbaraları çalan kişiden şikayetçi olduklarını belirten baba İrfan Emre, "20 ay önce başlattığımız kampanyamızda, Çanakkale ve diğer ilçelerimizde dağıttığımız kumbaralarda, Biga ilçemizde eksik olan kumbaralarımızı fark ettik. Kumbaraların yetkisiz kişiler tarafından toplanıldığını gördük. Gerekli bilgileri emniyet teşkilatımızla paylaştık. SMA ve DMD kampanyalarına uyarımız, lütfen dikkat etsinler. Gerekli videolar elimizde ve bunları emniyet teşkilatımızla paylaştık. Bir an önce emniyet teşkilatımızdan şüphelinin yakalanmasını ve diğer kampanyalara da zarar vermemesini temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Çanakkale, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Biga, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel DMD Hastası Çocuğun Kumbaraları Çalındı - Son Dakika

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