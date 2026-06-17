ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü - Son Dakika
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ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü

ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü
17.06.2026 16:39
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ABD Adalet Bakanlığı'nın Halkbank'a 9 yıl önce açtığı ceza davasını ABD mahkemesi düşürdü. Anlaşma kapsamında herhangi bir suçu kabul etmeyen Halkbank, dli veya idari para cezası da ödemeyecek.

ABD'de Halkbank aleyhinde 9 yıldır süren ceza davası mahkeme onayıyla son buldu.

HALKBANK DAVASI DÜŞTÜ

ABD Adalet Bakanlığı’nın Halkbank’a karşı yaklaşık 9 yıl önce açtığı ceza davası, taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından ABD mahkemesi tarafından resmen düşürüldü. Varılan uzlaşı kapsamında Halkbank herhangi bir suçlamayı kabul etmedi. Ayrıca bankaya yönelik herhangi bir adli veya idari para cezası da uygulanmayacak.

Sürecin tamamlanmasıyla birlikte Halkbank hakkındaki tüm hukuki ve idari incelemeler de sona ermiş oldu. Finans çevreleri, bankacılık sektörü üzerinde uzun süredir belirsizlik yaratan bu davanın sıfır maliyetle tamamen kapanmasını, piyasalar ve bankanın uluslararası saygınlığı açısından oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriyor.

ORTAK DİLEKÇE ABD MAHKEMESİNE SUNULMUŞTU

ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile Halkbank, 11 Mart 2026 tarihinde yürürlüğe giren "Kovuşturmanın Ertelenmesi Anlaşması" kapsamında ceza davasının düşürülmesi için mahkemeye ortak başvuru yapmıştı.

Halkbank'tan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, uzman kuruluş tarafından hazırlanan uyum raporunun ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı ile ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi’ne zamanında ve eksiksiz olarak teslim edildiği bildirilmişti.

Konuyla ilgili bankadan yapılan açıklamaya göre, uyum raporunun teslim edilmesinin ardından Halkbank ve ABD Adalet Bakanlığı Güney New York Bölge Savcılığı, ceza davasının düşürülmesine dair müşterek dilekçeyi 10 Haziran 2026 tarihinde ABD Güney New York Bölge Mahkemesi’ne sunmuştu.

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Son Dakika Halkbank ABD mahkemesi, Halkbank davasını düşürdü - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • zeki zeki:
    neyin karşılığında 1 0 Yanıtla
  • Engin Engo Engin Engo:
    neler gitti acaba. yazık 0 0 Yanıtla
  • mehmet mehmet:
    oğlu ne istediyse verdi ondan 0 0 Yanıtla
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