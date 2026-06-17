Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu - Son Dakika
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Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

17.06.2026 16:35
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Emel Yıldız, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Törende gözyaşlarına hakim olamayan Türkan Şoray, "Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni film setlerine götürdü, sinemaya başlamamda büyük payı vardı" sözleriyle Yıldız'a veda etti.

Yeşilçam oyuncusu ve hayvan hakları savunucusu 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Emel Yıldız, Fatih Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi törenin ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılan oyuncu Türkan Şoray, "Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk” dedi.

Yeşilçam'ın önemli oyuncularında ve hayvan hakları savunucusu 'Panter Emel' lakabıyla bilinen Emel Yıldız, 85 yaşında hayatını kaybetti. Yıldız için bugün Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Kızı Elif Sofya'yı 40 gün önce toprağa veren Yıldız'ın cenaze törenine damadı, torunu, usta oyuncu Türkan Şoray, Tuna Arman, komşuları ve sevenleri katıldı. Yıldız'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan namazın ardından Sarıyer Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

"BENİ SİNEMAYLA İLK TANIŞTIRAN KİŞİYDİ"

Türkan Şoray, “Benim çok değerli ablam. Yıllardan beri hiç kopmadık. Bu ölüm beni çok üzdü. Çok değerli bir insandı. Hayvan sevgisi inanılmazdı. Her zaman ölene kadar kalbimde yaşayacak. Beni sinemayla ilk tanıştıran kişiydi. Beni sinemaya film setlerine götürmüştü. Oradan sonra ben sinemaya başladım. Son ana kadar her dakika görüşemesek de telefonla her zaman görüşüyorduk” dedi.

Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

"SON ANA KADAR UĞRAŞTI"

Tuna Arman, "Bize zorla ve mücadele eden bir hayat gösterdi. Bir ömür harcadı. Hayvanların canlı olduğunu anlatabilmek için, hakları olduğunu anlatabilmek için son ana kadar uğraştı. İzinden gideceğiz. Yaşamayı da artık pek istemiyordu. Çok yorulmuştu. Kızını kaybettikten sonra çok yorulmuştu. Mahkemelere çıktı, yargılandı, uğraştı, bağırdı, ağladı, anlattı, kavga etti. Türkiye’den bir ‘Panter Emel’ geçti. Hepimize büyük bir yol açtı. İnsanlığı öğretti, insanın sadece insanlara yardım etmek olmadığını öğretti. Onların canları olduğunu öğretti. Başındayım, ölene kadarda onun izinden gideceğim. Üç kedisi vardı. Alındı. Herkes merak etmesin. Biz onun izindeyiz. Şu anda kedileri önce kliniğe alındı. Ondan sonra, ne yapacağımıza karar vereceğiz. Arkasında olacağız, gözü açık bırakmayacağız. Bu hayata onlar için dayanıyordu.” ifadelerini kullandı.

Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

"SON ZAMANLARINDA KİTAP SATARAK..."

Leyla Çelem, “Yan komşumuz, 40 yıldır yan yana oturuyoruz. İyi bir insan, düzgün bir insandı, kendi halinde, yapacak bir şey yok. Biraz son zamanlarda çok sinirliydi. Kitap satarak son zamanlarda hayvanların yiyecek, mama parası çıkarıyordu. Kızının kaybından sonra çok kötüydü, içeri giremiyordu, kapıda oturuyordu. Çok zor dönemler yaşadı” diye konuştu.

Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu

"VEFA BORCU OLARAK GELDİM"

Hatice Bingöl, "Sokak hayvanları gönüllüsü olarak geldim. Emel Hanım’ı öyle tanıyorum. , vefa borcu olarak geldim. 20-25 yıldır tanıyorum. Sokak hayvanlarına 21 yıldır aksatmadan, İstanbul’un iki semtinde bakıyoruz" ifadelerini kullandı.

EMEL YILDIZ KİMDİR?

Emel Yıldız 18 Mayıs 1941 yılında Bulgaristan'da dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1 yaşındayken Türkiye'ye gelerek İstanbul'da yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, ortaokuldan sonra müzik ve sahne sanatları dersleri aldı. Sinema kariyerine ise 1959 yılında çekilen Feryat filmi ile adım attı. 1990 yıllarda Yeşilçam’ın çeşitli yapımlarında roller aldı. Emel Yıldız'ın oynadığı filmler arasında Mustafa, Yeşil Köşkün Lambası, Cilalı İbo, Perili Köşkte ve Dişi Kurt gibi yapımlar yer alıyor. 

Kaynak: DHA

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Son Dakika Magazin Türkan Şoray, 'Panter Emel''in cenazesinde kahroldu - Son Dakika

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