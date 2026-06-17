Samsun'da Tamirciye Çaylı Saldırı - Son Dakika
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Samsun'da Tamirciye Çaylı Saldırı

Samsun\'da Tamirciye Çaylı Saldırı
17.06.2026 15:29
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Araç tamiri nedeniyle çıkan tartışmada tamirci, müşteri üzerine sıcak çay dökerek yaraladı.

Samsun'da araç tamiri nedeniyle çıkan alacak anlaşmazlığında, sıcak çay dolu demliği müşterinin üzerine dökerek yakan tamirci tutuklandı.

Olay, Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Kutlukent Bulvarı'nda bulunan bir büfede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kazım K. (65), nisan ayında aracını İ.K.'ye (49) ait oto tamirhanesine götürdü. Kazım K., aracını teslim alırken 13 bin lira ödeme yaptı. Daha sonra yaptığı araştırmada kendisinden 4 bin 500 lira fazla ücret alındığını öğrenen Kazım K., fazla ödediği paranın iadesi için iş yeri sahibi İ.K. ile iletişime geçti ancak sonuç alamayınca Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurdu. Dün tamir atölyesinin karşısındaki büfede karşılaşan taraflar arasında para meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.K., içerisinde sıcak çay bulunan demliği Kazım K.'nin üzerine döktü ve ardından darp etti. Yaralanan Kazım K., olay yerine gelen sağlık ekiplerince Samsun Şehir Hastanesi Yanık Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis tarafından gözaltına alınan İ.K., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Samsun, Yaşam, Olay, Çay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da Tamirciye Çaylı Saldırı - Son Dakika

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