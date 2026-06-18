Mut'ta genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mut'ta genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

Mut\'ta genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti
18.06.2026 06:43  Güncelleme: 06:45
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Mersin'in Mut ilçesinde haber alınamayan 19 yaşındaki Emre Kanat, motosikletiyle şarampole düşerek hayatını kaybetti. Jandarma soruşturma başlattı.

Mersin'in Mut ilçesinde uzun süre haber alınamadığı için kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Emre Kanat'ın motosikletle kaza geçirip hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesine bağlı Aşağı Köselerli Mahallesi'nde ikamet eden ve Sertavul Yaylası'ndaki bir markette çalıştığı öğrenilen Emre Kanat'tan haber alınamaması üzerine arama çalışması başlatıldı. Mut-Silifke karayolu Palantepe Mahallesi Balcıkışla mevkiinde arama yapan yakınları, gencin şarampoldeki sazlık alandaki çukura motosikletiyle birlikte düşmüş vaziyette buldu. 

Mut'ta genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti

KESİN ÖLÜM NEDENİ YAPILAN OTOPSİ SONUCUNDA BELİRLENECEK

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Kanat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirledi. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cansız bedeni önce Mut Devlet Hastanesi morguna oradan da ölüm nedeninin kesin tespiti için Mersin Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Jandarma, Mersin, Yaşam, Kaza, Mut, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mut'ta genç motosiklet kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

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