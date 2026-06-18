Somaliland'dan İsrail'e İzin Mesajı - Son Dakika
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Somaliland'dan İsrail'e İzin Mesajı

18.06.2026 01:09
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Somaliland Başkanı, İsrail'in gelecekte bölgesinde askeri üs kurabileceğini belirtti.

Somali'den tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Somaliland Bölgesi Başkanı Abdirahman Muhammed Abdullahi, İsrail'in gelecekte bölgelerinde askeri üs kurmasına izin verebileceklerini söyledi.

İsrail'in i24 kanalına konuşan Abdullahi, listelerinde Somaliland'i devlet olarak tanıyacak birçok ülke olduğunu savunurken bunların isimlerini açıklamaktan kaçındı.

Abdullahi, ABD, Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kenya ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirtti.

Nüfusu Müslüman bir bölge olarak niçin Kudüs'te sözde büyükelçilik açtıkları sorulan Abdullahi, bu konuda endişeli olmadıklarını savunarak "Çünkü İsrail bizi tanıyan ilk ülke oldu." ifadesini kullandı ve İsrail ile tarım, su, sağlık ve diğer alanlarda iş birliği yapacaklarını söyledi.

Abdullahi, İsrail'in bölgede askeri üs kurup kurmayacağına ilişkin soruya, "Şu anda hayır. (Gelecek için) Bunu tamamen dışlayamam." dedi.

Öte yandan İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, Abdullahi'ye Batı Kudüs'te katıldığı bir törende, sözde büyükelçilik açılışı ve İsrail ile artan ilişkiler nedeniyle, İsrail'i ve Yahudileri destekleyen isimlere verilen "Siyon Dostları Ödülü" verildiğini aktardı.

Abdullahi, İsrail'i ziyaret ederek Başbakan Binyamin Netanyahu, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve İsrailli bakanlarla bir araya gelmişti.

İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke

İsrail Başbakanı Netanyahu, Somaliland bölgesini "bağımsız ve egemen devlet" olarak tanıdıklarını duyurmuştu.

Bu kararla İsrail, Somaliland'ı tanıyan tek ülke oldu.

Somaliland, 1991'de Somali'den tek taraflı olarak ayrıldığını ilan etmiş ancak uluslararası toplum tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmamıştı.

Somali ise Somaliland'ı ülkenin ayrılmaz parçası olarak görüyor ve bölgeyle ilgili tüm uluslararası anlaşmaların yalnızca Mogadişu yönetiminin yetkisinde olduğunu vurguluyor.

Kaynak: AA

Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Somaliland'dan İsrail'e İzin Mesajı - Son Dakika

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