Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu - Son Dakika
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Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu

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Opet’in distribütörü olan İstanbul merkezli Fikret Petrol, finansal yükümlülüklerini yeniden yapılandırmak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme şirkete 3 aylık geçici mühlet verirken, icra takiplerini durdurdu ve komiser heyeti atadı. Şirket ise ticari faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini açıkladı.

Türk akaryakıt devi Opet'in distribütörü olan İstanbul merkezli Fikret Petrol, mevcut finansal yükümlülüklerini sürdürülebilir bir ödeme planına bağlamak ve ticari faaliyetlerini güvence altına almak amacıyla konkordato başvurusunda bulundu. Mahkeme, şirket hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı vererek süreci yönetecek komiser heyetini görevlendirdi.

MAHKEMEDEN 3 AYLIK GEÇİCİ MÜHLET KARARI

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu'nun 285 ve devamı maddeleri kapsamında gerçekleştirilen başvuru karara bağlandı. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2026/1689 esas sayılı dosyasında 14 Ağustos 2026 tarihinde alınan kararla süreç resmen başlamış oldu.

Mahkemenin kararı doğrultusunda Fikret Petrol hakkında 3 aylık geçici mühlet kararı verilirken, kanunun 290. maddesi uyarınca geçici konkordato komiser heyeti atandı. Ayrıca alınan bu kararın kanun gereğince resmi olarak ilan edilmesine hükmedildi.

ŞİRKET ALEYHİNDEKİ İCRA TAKİPLERİ DURDURULDU

Mahkemenin verdiği geçici mühlet kararı, kanunda belirtilen istisnalar saklı kalmak kaydıyla kesin mühletin sonuçlarını doğuruyor. Sağlanan bu hukuki koruma çerçevesinde, şirket aleyhine yeni bir icra takibi yapılması ve mevcut takiplerin ilerletilmesi tamamen durduruldu.

TEMİNAT MEKTUPLARINA İHTİYATİ TEDBİR

Mahkeme, şirketin finansal dengesini korumak amacıyla aynı tarihte teminat mektupları hakkında da önemli bir ihtiyati tedbir kararı aldı. Bu karar doğrultusunda, ilgili alacaklılar ve geçici komiser heyetinin görüşleri alınıp nihai değerlendirme yapılıncaya dek, şirket tarafından düzenlenen teminat mektupları ticari ilişkinin teminatı olarak kabul edilecek. Bununla birlikte teminat mektuplarının vadeleri, söz konusu tedbir kararının yürürlükte kaldığı süre boyunca uzatılmış sayılacak.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: FAALİYETLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Konkordato sürecine ilişkin Fikret Petrol yönetiminden yapılan açıklamada, başvurunun temel amacının şirketin malvarlığının, ticari faaliyetlerinin ve alacaklıların tahsil imkanlarının birlikte korunması olduğu vurgulandı.

Mevcut borçların sürdürülebilir bir yapı içerisinde yeniden düzenlenmesinin hedeflendiğini belirten şirket yetkilileri, faaliyetlerinin kesintisiz olarak devam ettiğini bildirdi. Konkordato sürecinde yaşanacak önemli gelişmelerin ise sermaye piyasası mevzuatı kapsamında kamuoyuyla düzenli olarak paylaşılacağı ifade edildi.

OPET PETROLCÜLÜK A.Ş, İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye’nin köklü akaryakıt şirketinden konkordato başvurusu - Son Dakika

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