22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9\'u tutuklu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1 Haziran 2026'dan bu yana Türkiye genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin adli süreç devam ediyor. Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı verilerine göre, sabotaj ve kasten yakma girişimlerinin yanı sıra çöp yakma, kaynak kıvılcımı, arı körüğü ve bahçe hortumu ısıtma gibi skandal ihmaller sonucu çıkan yangınlarda sorumluluğu tespit edilen 43 şüpheliden 9'u halen tutuklu bulunurken, 18 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanıyor.

Doğal Afet ve Kazalar Daire Başkanlığı tarafından açıklanan verilere göre, 1 Haziran 2026 tarihinden bu yana 22 ilde meydana gelen 64 önemli orman yangınına ilişkin yürütülen adli soruşturmalarda 43 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9’unun tutukluluğu devam ederken, 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

Cumhuriyet Başsavcılıklarından Bakanlığa bildirilen resmi verilere göre; Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kocaeli, Kırklareli, Kütahya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Sinop, Tunceli ve Yalova olmak üzere 22 ilde çıkan 64 orman yangını kapsamında adli süreç geniş çaplı olarak sürdürülüyor.

22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

9 ŞÜPHELİ HALEN TUTUKLU

Soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 11’i hakkında tutuklama kararı verildi. Tutuklanan şüphelilerden 2’si (İzmir Torbalı Ayrancılar Mahallesi'ndeki yangın şüphelileri) yargılama aşamasında tahliye edilirken, 9 şüphelinin tutukluluk hali devam ediyor. 

22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

Ayrıca Balıkesir Altıeylül ilçesi Büyükbostancı Mahallesi’nde 15 Ağustos 2026 tarihinde meydana gelen yangınla ilgili Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri sürüyor. Soruşturmalar kapsamında 11 şüpheli ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 

22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

YANGINLARIN ARKASINDAN İHMAL VE KASIT ÇIKTI

Tutuklanan ve adli kontrol uygulanan şüphelilere ilişkin soruşturma detayları, yangınların çıkış nedenlerini de gözler önüne serdi:

  • Kasten Yakma ve Sabotaj: Adıyaman Aydınloluk Köyü'nde Alidağı mevkisindeki kulübeyi yakarak yangına sebep olan 1 şüpheli, Muğla Ortaca Atakent Mahallesi'nde ormanı kasten yaktığı tespit edilen 1 şüpheli ve Balıkesir Bandırma'da (Gönen Hasanbey Mah.) kasten orman yakma suçunu işleyen 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 
  • Kaynak ve Isı İşlemleri: Balıkesir Burhaniye Kumgedik Mahallesi'nde kaynak yaparken çıkan kıvılcımla yangına neden olan 2 şüpheli tutuklandı. Bandırma Topağaç Mahallesi'nde bahçede kaynak yaparken yangın çıkaran 1 şüpheli ile Muğla Ortaca'da hurda araçta spiral makinesiyle kesim yapan 1 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı. 
  • İhmal ve Dikkatsizlik: Aydın Çine’de sulama hortumunu ısıtmak için yakılan ateşten çıkan yangın nedeniyle 1 şüpheli tutuklanırken 1 şüpheliye adli kontrol verildi. Sinop Gerze’de çöp yakarken ateşi ormana sıçratan 1 kişi ve Balıkesir Edremit’te bakır kablo yakmak için ateş yakan 1 kişi de tutuklananlar arasında yer aldı. Arıcılık ve 
  • Tarımsal Faaliyetler: Balıkesir Kepsut’ta arı kovanı körüğünden çıkan kıvılcımla yangına sebep olan 1 şüpheli ile Bilecik Bakırköy’de arıcılık yaparken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranan 1 şüpheliye (ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı) adli kontrol verildi. İzmir Selçuk’ta yemek yapmak için ot yakan ve Edirne Meriç’te kiraladığı arazide çöp yakan şüpheliler hakkında da adli kontrol kararı alındı. 
  • İş Makinesi ve Mekanik Arızalar: Manisa Saruhanlı’da iş makinesiyle taş kırma çalışması yaparken yangın çıkaran 3 şüpheliye adli kontrol uygulandı. Kütahya Altıntaş’ta biçerdöverin mekanik arızasından çıkan yangınla ilgili 3 şüpheli ve Yalova Armutlu’da elektrik direğindeki sigorta patlamasıyla ilgili 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

Salihli Kula’da ise yangın bölgesinde bulunan ve yangını söndürmeye çalıştıklarını beyan eden 2 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulandığı bildirildi.

22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu

Cumhuriyet Başsavcılığı, Orman Yangınları, Orman Yangını, Doğal Afet, Balıkesir, Gaziantep, Çanakkale, Burhaniye, Saruhanlı, Hakkari, Türkiye, Armutlu, Manisa, Bahçe, Muğla, İzmir, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Orman Yangını 22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi
Fenerbahçe’de ayrılık Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi
Resmi Gazete’de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor Resmi Gazete'de yayımlandı: Araç kiralamada sistem baştan aşağı değişiyor
Olur mu dersiniz Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı Olur mu dersiniz? Altın için yapılan yıl sonu tahmin şaşırttı
Barış Alper’in neden ıslıklandığı ortaya çıktı Barış Alper'in neden ıslıklandığı ortaya çıktı
AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu AK Parti’nin ilk Süryani belediye başkanı Türkan Kayır oldu
Galatasaray’da neler oluyor Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı Galatasaray'da neler oluyor? Binlerce taraftar aynı çağrıyı yaptı
Bir babasına baktı, bir ekrana Esra Albayrak’ın gözyaşlarına hakim olamadığı an Bir babasına baktı, bir ekrana! Esra Albayrak'ın gözyaşlarına hakim olamadığı an

13:12
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
Cübbeli Ahmet, Süleymancıları bombaladı
12:29
TSK’da görevler değişti Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
TSK’da görevler değişti! Kadın generaller ve Alper Gezeravcı’ya dikkat çeken görevler
12:02
Trio’dan Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
Trio'dan Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum
11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:48
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor Kırmızı halıda boy gösterdiler
Güvercin deyip geçmeyin: Fiyatını duyan hayret ediyor! Kırmızı halıda boy gösterdiler
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
08:38
Selahattin Demirtaş’tan cezaevinden kritik mesaj
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
08:20
Ön otopsi raporu çıktı İşte Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 16:05:27. #7.13#
SON DAKİKA: 22 ilde orman yangını bilançosu! 43 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 9'u tutuklu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.