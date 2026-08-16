Marmara Depremi'nin 27. yılında Gölcük'te su altı kent kalıntıları - Son Dakika
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Marmara Depremi'nin 27. yılında Gölcük'te su altı kent kalıntıları

Marmara Depremi\'nin 27. yılında Gölcük\'te su altı kent kalıntıları
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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçerken, Gölcük'te sular altında kalan yapı ve eşyalar dalgıçlar tarafından görüntülendi. Değirmendere açıklarında depremden kalma çınar ağaçları, şemsiyeler ve sokak lambaları hâlâ su altında bulunuyor.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde sulara gömülen yapı ve eşyalar, dalgıçlar tarafından görüntülendi.

Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçti. 7.4 büyüklüğündeki depremde Gölcük'e bağlı Değirmendere'de kıyıda bulunan otel, vapur iskelesi, çay bahçesi ve bazı evlerin sular altında kalmasıyla oluşan batık bölge, bugün ise dalış yapılan alanlardan biri olarak kullanılıyor. Değirmendere Sahili'nin yaklaşık 180 metre açığında bulunan ve 18 ila 55 metre derinliğe uzanan bölgede, deprem sırasında kökünden sökülen çınar ağaçları ile çay bahçesine ait şemsiyeler, sokak lambaları ve seyyar satıcı tezgahlarının kalıntıları bulunuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı dalgıçlar ile Değirmendere Sualtı Topluluğu (DESSAT) ekipleri, bölgede dalış yapıp depremden yıllar sonra su altında kalan yapı kalıntılarını görüntüledi.

Kaynak: DHA

Doğal Afetler, Kocaeli, Gölcük, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Marmara Depremi'nin 27. yılında Gölcük'te su altı kent kalıntıları - Son Dakika

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