Dursun Özbek\'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo'ya yurt dışından kulüplerin ilgisi artarak sürüyor. Son olarak Galatasaray'ın kapısı, kulüp tarihi açısından rekor sayılabilecek ciddi bir teklifle çalındı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetime Wilfried Singo için tam 40 milyon euro tutarında resmi bir teklif iletildi. Kulübün geleceği ve finansal yapısı açısından büyük önem taşıyan bu rekor teklifin doğrudan Başkan Dursun Özbek'in masasında durduğu ifade edildi.

TEKNİK HEYET VE OYUNCU AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Gelen astronomik rakama rağmen transferin gerçekleşmesi önünde kritik faktörler yer alıyor. Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun takımdan ayrılma yönünde herhangi bir talebinin bulunmaması ve teknik heyetin de yeni sezon kadro planlamasında kendisine büyük bir rol biçmesi nedeniyle şu an için bir ayrılık düşünülmüyor.

Galatasaray yönetiminin, ancak kulüp menfaatleri açısından kaçırılmayacak tarihi bir fırsat doğması halinde Singo'nun satışına onay verebileceği belirtiliyor.