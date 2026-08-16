Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı - Son Dakika
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Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı

Dursun Özbek\'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı
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Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı ekibin Fildişi Sahilli başarılı futbolcusu Wilfried Singo için kulübe astronomik 40 milyon Euro'luk bir teklif ulaştığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı formayla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Wilfried Singo'ya yurt dışından kulüplerin ilgisi artarak sürüyor. Son olarak Galatasaray'ın kapısı, kulüp tarihi açısından rekor sayılabilecek ciddi bir teklifle çalındı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, sarı-kırmızılı yönetime Wilfried Singo için tam 40 milyon euro tutarında resmi bir teklif iletildi. Kulübün geleceği ve finansal yapısı açısından büyük önem taşıyan bu rekor teklifin doğrudan Başkan Dursun Özbek'in masasında durduğu ifade edildi.

TEKNİK HEYET VE OYUNCU AYRILIĞA SICAK BAKMIYOR

Gelen astronomik rakama rağmen transferin gerçekleşmesi önünde kritik faktörler yer alıyor. Fildişi Sahilli yıldız futbolcunun takımdan ayrılma yönünde herhangi bir talebinin bulunmaması ve teknik heyetin de yeni sezon kadro planlamasında kendisine büyük bir rol biçmesi nedeniyle şu an için bir ayrılık düşünülmüyor.

Galatasaray yönetiminin, ancak kulüp menfaatleri açısından kaçırılmayacak tarihi bir fırsat doğması halinde Singo'nun satışına onay verebileceği belirtiliyor.

Dursun Özbek, Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Semiz Serkan Semiz:
    Verin gitsin.... 1 1 Yanıtla
  • ikoyuncu.6301@gmail.com [email protected]:
    o paranın jelert gibi yusuf demir gibi adamlara gideceği için veremiyorlar. 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Dursun Özbek'e reddetmesi zor teklif! Kapı bu kez Osimhen için çalınmadı - Son Dakika
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