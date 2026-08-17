İrfan Can'ın eşinin "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba - Son Dakika
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İrfan Can'ın eşinin "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba

İrfan Can\'ın eşinin "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba
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Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansıyla eleştirilen Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci'nin Kadıköy çimlerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Gözde Kahveci'nin "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz burada?" notuna bir kullanıcının verdiği "Kocan da koşmuyor ki" yanıtı binlerce beğeni aldı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, Kadıköy'de saha içerisinde çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Gözde Kahveci, çimlerin üzerinde yürürken çekilen fotoğrafına "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz burada?" notunu düştü.

İrfan Can'ın eşinin

"KOCAN DA KOŞMUYOR Kİ"

Gözde Kahveci'nin paylaşımına gelen bir yorum ise dikkat çekti. Bir kullanıcı, Kahveci'nin "Siz nasıl 90 dakika koşuyorsunuz?" sözlerine "Kocan da koşmuyor ki" şeklinde yanıt verdi. İrfan Can Kahveci'nin özellikle Gençlerbirliği karşılaşmasındaki performansıyla eleştirildiği dönemde yapılan bu yorum binlerce beğeni aldı.

İrfan Can'ın eşinin

İrfan Can Kahveci, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Kadıköy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İrfan Can'ın eşinin 'Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz' paylaşımına yapılan yorum bomba - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    artik sosyal medya yorumlarinida haber yapmaya basladin demek atv haberide gectiniz tebrikler 2 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: İrfan Can'ın eşinin "Ay siz nasıl 90 dk koşuyorsunuz" paylaşımına yapılan yorum bomba - Son Dakika
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