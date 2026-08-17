Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Norwich City, Musaba'yı istiyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Norwich City, Musaba'yı istiyor

Fenerbahçe\'de sürpriz ayrılık ihtimali! Norwich City, Musaba\'yı istiyor
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Fenerbahçe'de Anthony Musaba için transfer gelişmesi yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre İngiliz ekibi Norwich City, sarı-lacivertli formayı giyen Musaba'yı kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe'de transfer hareketliliği devam ederken Anthony Musaba için İngiltere'den talip çıktı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Norwich City, Anthony Musaba'yı transfer etmek istiyor. İngiliz ekibinin sarı-lacivertli futbolcuyu kadrosuna katmak için harekete geçtiği belirtildi.

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Norwich City, Musaba'yı istiyor

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezon devre arasında 5 milyon Euro karşılığında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Musaba, sarı-lacivertli formayla çıktığı 24 resmi maçta 2 gol - 6 asistlik performans sergiledi. 

Saadettin Saran, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık ihtimali! Norwich City, Musaba'yı istiyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Dracarys null Dracarys null:
    Atacağınız başlığa.... Adamın gideceğini haberler editörü hariç herkes biliyordu... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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