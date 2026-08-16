Trio\'dan Fenerbahçe\'nin penaltı beklediği pozisyonlar için olay yorum

Trio ekibi, Fenerbahçe'nin deplasmanda Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.

37. DAKİKA: GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GOLÜ ÖNCESİ GUENDOUZİ'YE FAUL VAR MI?

Karşılaşmanın 37. dakikasında ev sahibi ekibin bulduğu gol öncesinde Fenerbahçeli Guendouzi'ye faul yapılıp yapılmadığı masaya yatırıldı. Trio ekibi bu pozisyonda hakemin devam kararının doğru olduğu konusunda birleşti.

Seçim Demirel, Gençlerbirliği oyuncusunun topa temas ettiğini belirterek Guendouzi'ye olan müdahalenin faul için yeterli olmadığını ve devam kararının doğru olduğunu ifade etti. Bülent Yıldırım da topla oynarken dize gelen bir temas olduğunu ancak bunun faul için yeterli seviyede kalmadığını belirterek, hakemin pozisyonu cesurca oynatmasını takdir etti.

Deniz Çoban ise pozisyonun kendisi açısından temiz olduğunu ve golde herhangi bir problem görmediğini vurguladı.

49. DAKİKA: MERT MÜLDÜR'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?

Mücadelenin 49. dakikasında Mert Müldür'ün ceza sahası içinde yerde kalarak penaltı beklediği pozisyon için eski hakemler ortak bir görüş bildirerek kararın hatalı olduğunu savundu.

Seçim Demirel, defans oyuncusunun ayağını savurarak kontrolsüz bir müdahalede bulunduğunu ve temasın gerçekleştiğini belirterek pozisyonun penaltı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bülent Yıldırım çok daha net konuşarak, savunmanın dikkatli davranmak zorunda olduğunu ve kendi kanaatince bunun yoruma kapalı, tartışmasız bir penaltı olduğunu ifade etti. Deniz Çoban da oyuncunun yaptığı hareketin izahı olmadığını ve top oyunda olduğu sürece bu hareketin net bir penaltı olduğunu dile getirdi.

71. DAKİKA: TALİSCA'NIN ŞUTUNDA GOUTAS ELLE OYNUYOR MU?

Karşılaşmanın 71. dakikasında Talisca'nın şutunda Goutas'ın elle oynayıp oynamadığı ve penaltı verilip verilmemesi gerektiği konusu, Trio masasında fikir ayrılığına neden oldu.

Seçim Demirel, ele temas olduğunu ve bu kol pozisyonunun doğal olmadığını savundu. Demirel, oyuncunun topun geldiğini gördüğünü ve istese elini kaçırabileceği halde kaçırmadığını belirterek penaltı verilmesi gerektiğini ima etti. Buna karşılık Bülent Yıldırım, oyuncunun elini kaçıracak zamanı olmadığını, bu nedenle devam kararının doğru olduğunu ve VAR müdahalesine gerek duyulmadığını belirtti. Deniz Çoban da Yıldırım ile aynı fikirde buluşarak kolun vücudun doğal aksiyonu içinde olduğunu ve elin topa doğru hareket etmediğini söyledi. Çoban, aksini iddia edenlere de saygı duyduğunu, bunun bir kanaat meselesi olduğunu ancak hakem kararına katılarak "devam" dediğini ekledi.

80. DAKİKA: OĞULCAN ÜLGÜN'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON

Maçın son bölümlerinde, 80. dakikada Oğulcan Ülgün'ün penaltı beklediği pozisyonda ise hakemin devam kararı eski hakemlerden tam not aldı.

Bülent Yıldırım, Skriniar'ın dirseğini açarak rakibe vurduğu yönünde bir kanaati olmadığını belirterek hakemin devam kararına saygı duyduğunu ifade etti. Seçim Demirel de pozisyonda faulü gerektirecek herhangi bir müdahale göremediğini, özellikle kasıtlı çıkan bir dirsek olmadığını vurgulayarak devam kararının doğru olduğunu belirtti.