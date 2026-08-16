Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Aydın\'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında Mazlum Çiçek hayatını kaybetti, eşi D. Çiçek yaralı olarak kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yangın öncesi evden kadın çığlığı duyulduğu iddiası üzerine inceleme başlatıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybederken, eşi yaralı olarak kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı

Yangın, İstiklal Mahallesi 1067 sokak üzerindeki apartmanda gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri alevlere müdahale ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangına müdahale eden ekipler, evde bulunan D. Çiçek isimli kadını yaralı olarak dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

1 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

İtfaiye ekiplerinin evde yaptığı çalışmalarda D. Çiçek'in eşi Mazlum Çiçek'in cansız bedenine ulaşıldı. Yangında hayatını kaybeden Çiçek'in cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından gerekli işlemler için morga kaldırıldı.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bazı görgü tanıklarının ifadelerine göre yangından kısa süre önce evden kadın çığlığı duyulduğu, ardından da daireden alevlerin yükseldiği iddia edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, Aydın, Yaşam, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da evde yangın: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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