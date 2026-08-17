Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı - Son Dakika
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Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı

Bahçeli’den Öcalan\'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Meclis’ten 467 oyla geçen yeni kanunun af olmadığını vurgularken, bundan sonraki süreç için dikkat çeken mesajlar verdi. AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların yeniden ele alınabileceğini belirten Bahçeli, Abdullah Öcalan’ın sürece katkısını sürdürebilmesi için de “gerekli şartların oluşturulması” gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkgün gazetesine verdiği mülakatta "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kabul edilen yeni kanun, AİHM kararları ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece katkısı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

"KANUN AF DÜZENLEMESİ DEĞİL"

Bahçeli, Meclis'te 467 oyla kabul edilen kanunun bir af düzenlemesi olmadığını belirterek hukuki çerçeveyi şu sözlerle aktardı:

"‘Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanunu; mahkûmiyet hükümlerini ortadan kaldıran, suçların hukuki niteliğini değiştiren veya ceza sorumluluğunu sona erdiren bir düzenleme niteliğinde değildir. Devam eden soruşturma ve kovuşturma süreçleri ile kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri bütün hukuki sonuçlarıyla varlığını koruyacak, suçun vasfına, mahkûmiyet kararına veya ceza sorumluluğuna ilişkin herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Bu yönüyle Kanun, hukuki niteliği itibarıyla ceza adalet sistemi ile infaz hukukuna ilişkin sınırlı ve koşullu bir kanuni düzenleme niteliği taşımaktadır."

"SİLAH BIRAKMA ÖN ŞART"

Düzenlemenin Türkiye'nin terör sorunundan kurtulması için hukuki bir zemin ve ilk adım olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kanun, öngörülen hukuki düzenlemelerin ilk adımını teşkil eden temel bir çerçeve oluşturmaktadır. Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, hukuk devleti ilkesi, demokratik siyasi düzeni ve kamu güvenliği esas alınarak milli dayanışma, toplumsal huzur ve bütünleşmenin kalıcı olarak tesis edilmesi hedeflenmiştir."

Bahçeli, sürecin başarısı için PKK'nın silah bırakmasının zorunluluğuna dikkat çekerek, "Kanunun amacına uygun sonuçlar doğurmasını, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Oluşturulmaya çalışılan hukuki zemin, Türkiye’nin terör belasından ilelebet kurtulması hedefinin en önemli dayanaklarından biri olacaktır. Ve kuşkusuz kanunda öngörüldüğü üzere PKK/KCK terör örgütünün ve bununla bağlantılı her türlü oluşumun fiili varlığına son vermesi ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim etmesi ön şarttır." dedi.

"AİHM KARARLARI GÖZDEN GEÇİRİLEBİLİR"

Demirtaş'ın tahliyesi bağlamında da değerlendirilen yeni safhaya ilişkin konuşan Bahçeli, AİHM kararları dahil tartışmalı konuların ele alınabileceğini şu sözlerle ifade etti:

"Bununla birlikte, kanunun kabulüyle ulaşılan merhale bir nihayet değil, hukuki ve idari bakımdan yapılması lazım gelen düzenlemeler için yeni bir safhanın başlangıcı olacak, bu kapsamda AİHM kararlarının uygulanması dahil tartışmalı konuların gözden geçirilmesi ve adaletin tesisine ilişkin çalışmaların etkinleştirilmesi gündeme gelebilecektir."

MHP lideri ayrıca bundan sonraki aşamalarda Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun hazırladığı rapordaki adımların ve gerekli yasal düzenlemelerin işbirliği içinde atılmasının kritik önemde olduğunu vurguladı.

"ÖCALAN'IN SÜRECE KATKISI İÇİN ŞARTLAR OLUŞTURULMALI"

Açıklamalarının sonunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın sürece katılımına dair mesajlar veren Bahçeli, şu değerlendirmeyi yaptı:

"PKK’nın kurucu önderliği olarak yaptığı ‘Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’ ile birlikte PKK’nın fesih ve silah bırakma kararında önemli bir fonksiyon ifa eden Abdullah Öcalan’ın, önümüzdeki dönemde de sürece katkı vermeye devam etmesini mümkün kılacak şartların oluşturulması gerekmektedir."

Abdullah Öcalan, Devlet Bahçeli, Gündem, Güncel, AİHM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli’den Öcalan'la ilgili yeni çağrı: Sürece katkısının devamı için şartlar oluşturulmalı - Son Dakika

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