Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor - Son Dakika
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Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor

Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe\'de kalıyor
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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Ederson için Juventus ihtimali geri plana düştü. Brezilyalı kaleciyle ilgilenen İtalyan devi, rotasını Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez'e çevirdi ve 7+3 milyon euroluk teklif yaptı.

Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Juventus, Fenerbahçe forması giyen Ederson'u transfer listesine almıştı. İtalyan ekibi, bu sezon resmi maçlarda süre almayan ve Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Brezilyalı file bekçisinin menajeri Jorge Mendes ile iletişime geçmişti. Ancak Juventus'un kaleci transferindeki rotası değişti.

EMILIANO MARTINEZ İÇİN 7+3 MİLYON EURO

The Athletic'in haberine göre Juventus, Aston Villa forması giyen Emiliano Martinez'i kadrosuna katmak için 7 milyon euro garanti ve 3 milyon euro bonus olmak üzere toplam 10 milyon euroluk teklif yaptı. Aston Villa ise Juventus'un teklifine karşılık net 10 milyon euro talep etti.

Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor

JUVENTUS PAZARLIK YAPIYOR

Juventus'un pazarlıklarla bonservis bedelini daha aşağıya çekmeyi hedeflediği ve kaleci transferinde Emiliano Martinez'i ilk sıraya aldığı belirtildi. Bu gelişmenin ardından Ederson transferi geri plana düştü.

LİSTEDE ZION SUZUKI DE VAR

Juventus'un kaleci listesindeki bir diğer isim ise Zion Suzuki. İtalyan ekibinin Emiliano Martinez, Zion Suzuki ve Ederson arasından bir kaleciyi kadrosuna katması bekleniyor. Juventus'un önceliğini Martinez'e vermesiyle birlikte Ederson'un Fenerbahçe'de kalma ihtimali güçlendi.

Fenerbahçe, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Transferde rota değişti! Yıldız isim Fenerbahçe'de kalıyor - Son Dakika

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