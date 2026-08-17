Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti
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“Heroes” dizisinde canlandırdığı Claire Bennet karakteriyle hafızalara kazınan, “Nashville” ve “Scream” gibi yapımlarla kariyerini sürdüren Hayden Panettiere hayatını kaybetti.

"Heroes" ve "Nashville" dizilerindeki rolleriyle dünya çapında üne kavuşan Amerikalı oyuncu Hayden Panettiere, 36 yaşında yaşamını yitirdi.

Oyuncunun vefat haberini babası Skip Panettiere, yaptığı bir açıklamayla doğruladı. Baba Panettiere açıklamasında, "Sevgili Hayden'ımızın trajik ölümünü derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz. O, tanıyan herkese ve onu ekranda izleyen milyonlara ölçülemez bir sevgi ve neşe getiren inanılmaz bir ışık ve doğanın bir gücüydü" ifadelerine yer verdi. Aile, bu zor ve acı dolu süreci atlatmak için basın ve kamuoyundan mahremiyet talep etti.

SON DÖNEMDE SIRT AĞRILARINDAN ŞİKAYETÇİYDİ

Hayden Panettiere'nin kesin ölüm nedeni henüz resmi makamlarca veya ailesi tarafından açıklanmadı. Ancak yerel yetkililer, olayla ilgili bir polis soruşturmasının devam ettiğini ve ekiplerin pazar günü olaya müdahale ettiğini bildirdi. Olayın detaylarına ilişkin basına yansıyan bazı iddialara göre ünlü oyuncu son dönemde sırt ağrılarından şikayetçiydi. Ayrıca çalkantılı bir ilişki yaşadığı erkek arkadaşı Brian Hickerson'ın, olaydan kısa bir süre önce cumartesi günü Los Angeles'tan uçakla ayrıldığı ifade edildi.

Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti

UNUTULMAZ KARAKTERLERE HAYAT VERDİ

Kariyerine çocuk yaşlarda "Remember the Titans" filmiyle adım atan Hayden Panettiere, özellikle "Heroes" dizisinde canlandırdığı amigokız Claire Bennet karakteriyle uluslararası şöhrete kavuştu. Daha sonra müzikal drama "Nashville" dizisinde country şarkıcısı Juliette Barnes'a hayat veren oyuncu, korku klasiği "Scream" serisinde de Kirby Reed karakterini canlandırdı. Ayrıca "Until Dawn" video oyununda yaptığı seslendirme performansıyla da oyun dünyasında geniş bir kitleye ulaştı.

ÖZEL HAYATINDA ÇALKANTILI BİR DÖNEM GEÇİRİYORDU

Özel hayatında birçok zorlukla mücadele etmek zorunda kalan başarılı oyuncunun, eski nişanlısı olan Ukraynalı boksör Wladimir Klitschko ile ilişkisinden Kaya adında 11 yaşında bir kızı bulunuyordu. Panettiere, 2023 yılında 28 yaşındaki erkek kardeşi Jansen Panettiere'i ani bir şekilde kaybetmenin ağır üzüntüsünü yaşamıştı. Geçtiğimiz mayıs ayında yayımladığı "This Is Me: A Reckoning" isimli anı kitabında ise çocuk yaşta şöhret olmanın getirdiği yükler, atlattığı bağımlılık sorunları, depresyon süreçleri ve kızıyla olan ilişkisine dair oldukça samimi açıklamalarda bulunmuştu.

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Son Dakika Magazin Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • oktay sayar oktay sayar:
    uzun süre sırt ağrısı varsa ,kalp yetmezliği ,kansızlık ,kilo kaybı ,sonuç kalp krizi 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Hayden Panettiere 36 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
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