2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nda Irak ile Norveç karşı karşıya geldi. ABD'deki Gillette Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Norveç, 4-1 kazandı.
Norveç'e galibiyeti getiren golleri 29 ve 43. dakikada Erling Haaland, 76. dakikada Leo Ostigard, 90+6. dakikada Thorstvedt kaydetti. Irak'ın tek golü 39. dakikada Eymen Hüseyin'den geldi.
Bu sonuçla birlikte Dünya Kupası'na 28 yıl sonra aradan sonra katılan Norveç, turnuvaya 3 puanla başladı. Irak ise puansız kaldı. Grubun bir sonraki maçında Irak, Fransa ile karşılaşacak. Norveç, Senegal ile 3 puan mücadelesi verecek.
Son Dakika › Dünya Kupası › Norveç Irak'a gol oldu yağdı - Son Dakika
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