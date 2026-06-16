Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Durmuş Koşar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Durmuş Koşar

16.06.2026 01:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan Durmuş Koşar, trafik kazasında ağır yaralanarak hayatını kaybetti.

AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı Durmuş Koşar'ın (61) trafik kazasında ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Durmuş Koşar, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bulunan akrabalarını ziyaret etmek için yola çıktı. Bir süre sonra Koşar'dan haber alamayan yakınları Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu. Ekipler tarafından Koşar'ın Bozdoğan'ın Yaka Mahallesinde trafik kazasına karıştığı tespit edildi. Koşar'ın hafif ticari aracıyla henüz bilinemeyen sebeple yoldan çıkıp, tarlaya uçtuğu ve yaralandığı belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı olarak Bozdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koşar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Bozdoğan, 3. Sayfa, Güncel, Trafik, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Durmuş Koşar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de atıyla gölete giren şahıs boğuldu Eskişehir'de atıyla gölete giren şahıs boğuldu
Mersin’de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu Mersin'de derede akıntıya kapılan Enes boğuldu
Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek Trump: İran ile varılan anlaşma bölgeye barış ve güvenlik getirecek
İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı İran medyası, 14 maddelik İran-ABD taslak anlaşmasını yayınladı
İsveç’ten Dünya Kupası’na gol şov Tunus’u resmen parçaladılar İsveç'ten Dünya Kupası'na gol şov! Tunus'u resmen parçaladılar
Silivri Belediyesi’ne ’yolsuzluk’ soruşturması şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Silivri Belediyesi'ne 'yolsuzluk' soruşturması; şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

23:27
Diyarbakır’da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da evinin balkonundan atlayan çocuk hayatını kaybetti
23:25
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
Maç öncesi takipçi sayısı 100 bindi! Tarih yazdığı maç sonunda hayal edemeyeceği bir sayıya ulaştı
22:49
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem’in son görüntüleri ortaya çıktı
Hayatını kaybeden oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı
21:52
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
Cezaevi önünde 2 kişiyi yaralayıp otomobil gasbeden şüphelilerin yakalanma anı kamerada
21:49
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
Şnorkel ve deniz gözlüğüyle girdiği sudan cansız bedeni çıktı
21:46
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması
Bir grup sanatçıdan Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 02:14:16. #7.12#
SON DAKİKA: Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Durmuş Koşar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.